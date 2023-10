ရှေးဟောင်းလည်ဆွဲတစ်ခုသည် ခေတ်သစ်ယဉ်ကျေးမှု၏ လူမှုရေးရှုပ်ထွေးမှုကို ဖော်ပြသည်။

By

PLOS ONE ဂျာနယ်တွင် ထုတ်ဝေခဲ့သော မကြာသေးမီက လေ့လာမှုတစ်ခုသည် ရှေးဂျော်ဒန်နိုင်ငံရှိ ကလေးသင်္ချိုင်းတွင် ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သော အလှဆင်ထားသောလည်ဆွဲကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းဖြင့် Neolithic ယဉ်ကျေးမှု၏ လူမှုဒိုင်းနမစ်ဆိုင်ရာ ထိုးထွင်းသိမြင်မှုအသစ်များကို ဖော်ထုတ်တွေ့ရှိခဲ့သည်။ Hala Alarashi နှင့် စပိန်ရှိ Consejo Superior de Investigaciones Científicas နှင့် ပြင်သစ်ရှိ Université Côte d'Azur တို့မှ သူ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များက ပြုလုပ်သော သုတေသနသည် ခန္ဓာကိုယ် အလှဆင်ခြင်း၏ အရေးပါမှုနှင့် ယဉ်ကျေးမှုတန်ဖိုးများနှင့် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ အထောက်အထားများကို ဖော်ပြခြင်းတွင် ၎င်းတို့၏ အခန်းကဏ္ဍကို ထင်ရှားစေသည်။

လည်ဆွဲကို ဂျော်ဒန်ရှိ Neolithic ရွာဖြစ်သော Ba'ja တွင်တွေ့ရှိခဲ့ပြီး ဘီစီ 7400 နှင့် 6800 အကြားတွင် တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ၎င်းတွင် ရောင်စုံကျောက်တုံးများနှင့် အခွံပေါင်း 2,500 ကျော်၊ ထူးခြားသည့်ပယင်းပုတီးစေ့နှစ်ခု (Levant တွင် သက်တမ်းအရင့်ဆုံး)၊ ကျောက်တုံးကြီးတစ်ခုနှင့် နူးညံ့သိမ်မွေ့စွာထွင်းထုထားသော အမိ-ပုလဲလက်စွပ်တို့ ပါဝင်ပါသည်။ အဆိုပါပစ္စည်းများ၏ဖွဲ့စည်းမှု, လက်မှုပညာ, နှင့် spatial layout ကိုသေချာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းအားဖြင့်, သုတေသီများသည်တစ်ချိန်ကသူတို့သည်အတန်းစုံလည်ဆွဲတစ်ခုဖန်တီးခဲ့သည်ဟုဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။

ဒီလည်ဆွဲထုတ်လုပ်ရာမှာ စေ့စပ်သေချာတဲ့အလုပ်နဲ့ တခြားဒေသက တင်သွင်းလာတဲ့ ဆန်းပြားတဲ့ ပစ္စည်းတွေလည်း ပါဝင်ပါတယ်။ ၎င်း၏ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုသည် Neolithic ခေတ်အတွင်း မြင့်မားသောလူမှုရေးအဆင့်အတန်းရှိသော လူတစ်ဦးချင်းစီ၏ အသုဘအလေ့အထများဆီသို့ အဖိုးတန်သော ထိုးထွင်းသိမြင်မှုကို ပေးသည်။ လည်ဆွဲသည် Ba'ja အသိုက်အဝန်းအတွင်း ရှုပ်ထွေးသောလူမှုရေးဒိုင်းနမစ်များကို ဖော်ထုတ်ပြသပေးမည့် လက်မှုပညာသမားများ၊ ကုန်သည်များနှင့် အဆင့်အတန်းမြင့်သော အာဏာပိုင်များပါ၀င်သည် ။

လည်ဆွဲ၏ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြန်လည်တည်ဆောက်မှုကို ယခုအခါ ဂျော်ဒန်တောင်ပိုင်းရှိ Petra ပြတိုက်တွင် ပြသထားသည်။ ဤထူးခြားသောရှေးဟောင်းပစ္စည်းသည် ခန္ဓာကိုယ်တန်ဆာပလာများ၏ ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ အရေးပါမှုနှင့် Neolithic ခေတ်၏ ရှုပ်ထွေးပွေလီသော လူမှုအဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားမှုများကို သက်သေခံချက်အဖြစ် ဆောင်ရွက်သည်။ လေ့လာမှုမှဖော်ပြသော ရှုပ်ထွေးမှုများကို အပြည့်အဝနားလည်ရန် ဤရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုကို နောက်ထပ်သုတေသနပြုရန် လိုအပ်ပါသည်။

