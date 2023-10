ရှေးအဏ္ဏဝါသက်ရှိများအတွက် ထိုးထွင်းသိမြင်မှုအသစ်- လွန်ခဲ့သည့် နှစ်ဘီလီယံတစ်ဝက်ခန့်မှ Fossil Plankton

မကြာသေးမီက ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သော ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်း အမျိုးအစားသည် သိပ္ပံပညာရှင်များအား လွန်ခဲ့သော နှစ်ဘီလီယံတစ်ဝက်ခန့်က အဏ္ဏဝါသက်ရှိများ ကမ္ဘာသို့ စွဲဆောင်မှုရှိသော အရိပ်အယောင်ကို ပေးစွမ်းနိုင်ခဲ့သည်။ Proceedings of the Royal Society B ဂျာနယ်တွင် ထုတ်ဝေသည့် လေ့လာမှုတစ်ခုတွင် အသေးစိတ်ဖော်ပြထားသော တွေ့ရှိချက်သည် ရှေးခေတ်သမုဒ္ဒရာများနှင့် ထိုအချိန်ကာလအတွင်း ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုများ၏ သက်ရောက်မှုများကို အလင်းပေးခဲ့သည်။

မျက်မှောက်ခေတ် ရေညှိနှင့်ဆင်တူသော ဤအဏုကြည့်သက်ရှိများသည် ကျောရိုးဘောလုံးများကဲ့သို့ ထူးခြားသောအသွင်အပြင်ရှိသည်။ University of Leicester School of Geography, Geology and the Environment မှ လေ့လာမှုအား ရေးသားသူ ဒေါက်တာ Tom Harvey သည် ၎င်းရုပ်ကြွင်းများကို ပထမဆုံးတွေ့သောအခါတွင် မည်သည့်အရာဖြစ်သည်ကို မသိရှိခဲ့ပါ။ ၎င်းတို့သည် သက်ရှိ သို့မဟုတ် မျိုးသုဉ်းသွားသော သက်ရှိများတွင် ယခင်က မြင်တွေ့ရသည့်အရာများနှင့် မတူဘဲ ပုံမှန်မဟုတ်သော ဖွဲ့စည်းပုံကို ပြသခဲ့သည်။

နောက်ထပ် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာချက်များအရ ကန်များနှင့် ရေကန်များ၏ ရေမျောမျောများတွင် တွေ့ရှိရသည့် ဤရှေးဟောင်းကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းများနှင့် ခေတ်သစ်ရေညှိစိမ်းများကြား သိသိသာသာ တူညီမှုများကို ဖော်ထုတ်ပြသခဲ့သည်။ ရုပ်ကြွင်းများသည် ဂျီဩမေတြီအစီအစဥ်များဖြင့် ဆဲလ်များ ချိတ်ဆက်ကာ ကိုလိုနီခေတ်ဖွဲ့စည်းပုံကို ပြသထားပြီး Cambrian ခေတ်၏ အစောပိုင်း ပင်လယ်ရေမျောမျောအား ရှားပါးသော အရိပ်အယောင်ကို ပေးစွမ်းသည်။

ဤကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းများ၏ အရေးပါမှုသည် ၎င်းတို့၏အသက်အရွယ်တွင် တည်ရှိပြီး၊ ၎င်းတို့သည် တိရိစ္ဆာန်ဘဝမှ စတင်ပြောင်းလဲလာသည့်အချိန်အတွင်း တည်ရှိနေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သက်ရှိ Cambrian 'ပေါက်ကွဲမှု' ဟု မကြာခဏ ရည်ညွှန်းလေ့ရှိသော ဤကာလသည် သမုဒ္ဒရာများတွင် အရေးပါသော အစာအရင်းအမြစ်အဖြစ် ဖိုတိုပလန်တွန် ပေါ်ပေါက်လာချိန်နှင့် တိုက်ဆိုင်နေသည်။ သို့သော်၊ Cambrian သမုဒ္ဒရာများတွင် ပေါက်ပွားသော ဖောလလန်တန်အုပ်စုများကို အတိအကျ မသိရသေးပါ၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ခေတ်သစ် ဖိုတိုပလန်တန်အုပ်စုများသည် မကြာသေးမီကသာ ဖြစ်ထွန်းလာသောကြောင့် ဖြစ်သည်။

ဒေါက်တာ ဟာဗေး၏ သုတေသနသည် ရှေးခေတ် ဂေဟစနစ်များ၏ ဆင့်ကဲပြောင်းလဲပြောင်းလဲမှုများနှင့် အစောပိုင်း အဏ္ဏဝါပတ်ဝန်းကျင်ရှိ သက်ရှိများကြား အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုကို နားလည်ရန် အရေးကြီးပါသည်။ ဤကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းရေမျောများကို ဆန်းစစ်ခြင်းဖြင့် ဤအရေးပါသောကာလအတွင်း ကမ္ဘာမြေပေါ်ရှိ သက်ရှိများကိုပုံဖော်ပေးသည့် ဂေဟဗေဒဆိုင်ရာဆက်နွယ်မှုများအတွက် အဖိုးတန်သောထိုးထွင်းသိမြင်မှုများကို သိပ္ပံပညာရှင်များရရှိရန် မျှော်လင့်ပါသည်။

အမြဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ:

မေး- ဒီရုပ်ကြွင်းတွေက ဘာတွေလဲ။

A- ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းများသည် အရွယ်အစား တစ်မီလီမီတာအောက် တိုင်းတာပြီး ကိုလိုနီခေတ်ဖွဲ့စည်းပုံပါ၀င်သည့် သေးငယ်သော ရေညှိများဖြစ်သည်။

မေး- ဒီရုပ်ကြွင်းတွေက ဘာကြောင့် အရေးကြီးတာလဲ။

ဖြေ- တိရိစ္ဆာန်တွေရဲ့သက်ရှိတွေ ဖွံ့ဖြိုးစပြုလာချိန်မှာ Cambrian ခေတ်ရဲ့ အဏ္ဏဝါမျောက်တွေကို ရှားပါးတဲ့ အရိပ်အယောင်ကို ပေးစွမ်းပါတယ်။

မေး- ဒီကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းတွေကို မျက်မှောက်ခေတ်ရေညှိတွေနဲ့ ဘယ်လိုနှိုင်းယှဉ်မလဲ။

A- ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းများသည် ရေလှောင်ကန်များနှင့် ရေအိုင်များတွင် တွေ့ရှိရသည့် ခေတ်သစ်ရေညှိစိမ်းများနှင့် ဆင်တူသော်လည်း ၎င်းတို့သည် ပင်လယ်ထဲတွင် နေထိုင်ကြသည်။

မေး- ဒီကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းတွေက ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုတွေအကြောင်း ဘာတွေပြောနိုင်လဲ။

ဖြေ- ဒီကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းတွေကို လေ့လာခြင်းအားဖြင့် အဲဒီခေတ်က ပင်လယ်ပြင်အခြေအနေတွေကို လွှမ်းမိုးခဲ့တဲ့ ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုတွေကို ထိုးထွင်းသိမြင်နိုင်မယ်လို့ သိပ္ပံပညာရှင်တွေက မျှော်လင့်ပါတယ်။

မေး- ယနေ့ သမုဒ္ဒရာများအတွင်း ပစ္စတိုပလန်တွန်၏ အဓိပ္ပါယ်မှာ အဘယ်နည်း။

A: Phytoplankton သည် သမုဒ္ဒရာအတွင်းရှိ သက်ရှိအားလုံးနီးပါးအတွက် အခြေခံအစာရင်းမြစ်ဖြစ်သည်။ ရှေးကျသော ပလပ်စတန်များကို လေ့လာခြင်းသည် ဤအရေးကြီးသော ဂေဟစနစ်အစိတ်အပိုင်း၏ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်နှင့် ကွဲပြားမှုကို ကျွန်ုပ်တို့၏နားလည်မှုကို အသိပေးနိုင်သည်။