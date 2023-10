Hubert Reeves - နက္ခတ္တရူပဗေဒပညာရှင်နှင့် သိပ္ပံဆက်သွယ်သူ

By

အသက် 91 နှစ်တွင် မကြာသေးမီက ကွယ်လွန်သွားခဲ့သော ကနေဒါ-ပြင်သစ် နက္ခတ္တဗေဒပညာရှင် Hubert Reeves သည် ထင်ရှားကျော်ကြားသော သိပ္ပံပညာရှင်တစ်ဦးသာမက ထင်ရှားသော သိပ္ပံဆိုင်ရာ ဆက်သွယ်ပြောဆိုသူ တစ်ဦးလည်းဖြစ်သည်။ 1932 ခုနှစ်တွင် မွန်ထရီရယ်တွင် မွေးဖွားခဲ့ပြီး Reeves သည် ငယ်ရွယ်စဉ်တွင် နက္ခတ္တဗေဒကို ဝါသနာပါပြီး သဘာဝကမ္ဘာကို စူးစမ်းလေ့လာကာ အပျော်တမ်း နက္ခတ္တဗေဒပညာရှင်အဖြစ် ကြယ်များကို လေ့လာခဲ့သည်။ စကြဝဠာကို စွဲဆောင်မှု ကြောင့် သူသည် နက္ခတ္တဗေဒ ပညာရပ်တွင် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုကာ နောက်ဆုံးတွင် Cornell တက္ကသိုလ်မှ PhD ရရှိပြီး NASA ၏ အာကာသ အစီအစဉ်အတွက် အတိုင်ပင်ခံ ဖြစ်လာခဲ့သည်။

Reeves သည် ရှုပ်ထွေးသော သိပ္ပံနည်းကျ သဘောတရားများကို အများသူငှာ ရှင်းပြနိုင်စွမ်းရှိသောကြောင့် လူသိများပြီး သူ၏ သိပ္ပံနှင့် စကြာဝဠာကို ချစ်မြတ်နိုးသော ပရိသတ်များကို ပိုမိုကျယ်ပြန့်စွာ မျှဝေလိုပါသည်။ 1981 တွင် Patience dans l'Azur (Atoms of Silence: An Exploration of Cosmic Education) ဟူသော စာအုပ်ကို ပြင်သစ်တွင် အရောင်းရဆုံးဖြစ်လာပြီး ဘာသာစကား 25 မျိုးဖြင့် ဘာသာပြန်ဆိုခဲ့သည်။ စာအုပ်သည် နက္ခတ္တဗေဒ ရူပဗေဒကို ရောယှက်သည့် ဇာတ်လမ်းအဖြစ် ပြောင်းလဲပေးနိုင်သည့်အတွက် ချီးမွမ်းခံရကာ ကျွမ်းကျင်သော သိပ္ပံဆက်သွယ်သူအဖြစ် Reeves ၏ ဂုဏ်သတင်းကို ခိုင်မာစေခဲ့သည်။

Reeves သည် သူ၏အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်တွင် ကလေးများအတွက် ခေါင်းစဉ်များစွာအပါအဝင် စာအုပ် ၄၀ ကျော်ကို ရေးသားခဲ့သည်။ သူသည် ပြင်သစ်တီဗီတွင် ရင်းနှီးသူဖြစ်လာပြီး လူကြိုက်များသော စာပေဟောပြောပွဲရှိုးများတွင် ပေါ်လာပြီး သူ၏ဖြူစင်သောဆံပင်၊ မျက်လုံးများကိုမှိတ်ထားကာ ကွီဘက်လေယူလေသိမ်းကို တောက်ပြောင်နေသည့် ပရိသတ်များကို စွဲဆောင်နိုင်စေခဲ့သည်။ သူ၏ ဆွဲဆောင်မှုရှိပြီး ဆွဲဆောင်မှုရှိသော အမူအရာက သူ့ကို ပြင်သစ်စကားပြောကမ္ဘာတွင် ဆည်းကပ်ဟောပြောသူဖြစ်လာစေပြီး Carl Sagan နှင့် ညီမျှသော ပြင်သစ်လူမျိုးအဖြစ် လူသိများလာခဲ့သည်။

Reeves သည် သိပ္ပံဆိုင်ရာ ဆက်သွယ်ပြောဆိုသူသာမက ထိပ်တန်းပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးသမားတစ်ဦးလည်းဖြစ်သည်။ သူသည် သဘာဝတရား၏ ကာကွယ်ရေးအတွက် စိတ်အားထက်သန်စွာ ထောက်ခံအားပေးပြီး လူသားတို့ကြုံတွေ့နေရသော မိမိကိုယ်ကို ဖျက်ဆီးခြင်းအန္တရာယ်များကို သတိပေးခဲ့သည်။ လူသားများသည် ရွေးချယ်ထားသော မျိုးစိတ်များမဟုတ်ကြောင်းနှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ရှင်သန်မှုရရှိစေရန် ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဆောင်ချက်များအတွက် တာဝန်ရှိသည်ဟု သူယုံကြည်ခဲ့သည်။

နက္ခတ်ဗေဒင်ပညာနှင့် သိပ္ပံဆက်သွယ်မှုနယ်ပယ်တွင် Hubert Reeves ၏ ပံ့ပိုးမှုများသည် ရေရှည်အကျိုးသက်ရောက်မှုကို ချန်ထားခဲ့သည်။ သိပ္ပံပညာနှင့် အများသူငှာအကြား ကွာဟချက်ကို ပေါင်းကူးပေးနိုင်သူသည် စကြာဝဠာ၏ နက်နဲသောအရာများကို တွေးတောဆင်ခြင်ရန်နှင့် သဘာဝကမ္ဘာကို မြတ်နိုးရန်နှင့် ကာကွယ်ရန် မရေမတွက်နိုင်သော လူများကို လှုံ့ဆော်ပေးခဲ့သည်။

