သိပ္ပံနည်းကျ သုတေသနပြုမှုတွင် ကမ္ဘာမြေနိမ့်ဂြိုဟ်ဂြိုလ်များ တိုးလာနေသော အန္တရာယ်

Elon Musk ၏ Starlink နှင့် Amazon ၏ မကြာသေးမီက ပါဝင်ခဲ့သည့် ဂြိုဟ်တုနက္ခတ်များ (LEO) ဂြိုလ်တုနက္ခတ်များသည် သိပ္ပံသုတေသနအတွက် သိသာထင်ရှားသော ထိခိုက်မှုဖြစ်စေသည်။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ broadband လွှမ်းခြုံမှုပေးစွမ်းနိုင်မှုအတွက် ချီးကျူးခံရဖူးသော အဆိုပါဂြိုလ်တုများသည် ယခုအခါတွင် ညကောင်းကင်ယံလေ့လာမှုကို များစွာအဟန့်အတားဖြစ်စေသည့် အလင်းညစ်ညမ်းမှုများ ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသည်။ ဤဂြိုလ်တုများ၏ တောက်ပမှုကို လျှော့ချရန် ကြိုးပမ်းခဲ့သော်လည်း ၎င်းတို့သည် အကြံပြုထားသည့် တောက်ပမှု ကန့်သတ်ချက်ထက် နှစ်ဆကျော် ကျော်လွန်နေသေးကြောင်း သိပ္ပံပညာရှင်များက တွေ့ရှိခဲ့သည်။

Nature ဂျာနယ်တွင် မကြာသေးမီက ထုတ်ဝေခဲ့သော လေ့လာမှုတစ်ခုတွင် AST SpaceMobile ၏ BlueBird အစုအဝေး၏ ရှေ့ပြေးပုံစံသည် ကောင်းကင်တွင် အတောက်ပဆုံးအရာဝတ္ထုများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်လာကြောင်း မီးမောင်းထိုးပြခဲ့သည်။ မှောင်မိုက်နေသော ဂြိုလ်တုများပင်လျှင် အာကာသသိပ္ပံနှင့် နှောင့်ယှက်မှု အနည်းဆုံးဖြစ်ရန် လက်ခံနိုင်ဖွယ်ရှိသည်ဟု နက္ခတ္တဗေဒပညာရှင်များက ယူဆသည့်ထက် သိသိသာသာ တောက်ပနေသေးကြောင်း နောက်ထပ်လေ့လာမှုတစ်ခုက သက်သေပြခဲ့သည်။

International Astronomical Union's Center for the Dark and Quiet Sky for the Protection of the Dark and Quiet Sky မှ စီစဉ်ကျင်းပသော ကွန်ဖရင့်ကို တက်ရောက်နေသည့် နက္ခတ္တဗေဒပညာရှင်များက ညကောင်းကင်ယံတွင် ဤဂြိုလ်တုများ၏ စူးစမ်းလေ့လာမှုတွင် ပိုမိုဆိုးရွားလာသော အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကို ဖော်ပြခဲ့ကြသည်။ ၎င်းတို့၏ ဂြိုလ်တုများကို အမှောင်ချထားရန် ကြိုးပမ်းခဲ့သော်လည်း တောက်ပမှုပြဿနာမှာ ဆက်လက်ရှိနေမြဲဖြစ်သည်။ LEO ဂြိုလ်တုများအတွက် လက်ရှိခြေရာခံစနစ်များသည် ငွေကုန်ကြေးကျများပြီး တိုးချဲ့နိုင်စွမ်းမရှိပေ။

စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများသည် ဤစိုးရိမ်မှုများကို ဖြေရှင်းရန် နှေးကွေးနေပြီး အဓိကအားဖြင့် အဓိပ္ပါယ်ရှိသော ကန့်သတ်ချက်များကို ပံ့ပိုးပေးရန် ပျက်ကွက်သော ဆန္ဒအလျောက် လမ်းညွှန်ချက်များကို မှီခိုနေရပါသည်။ ထို့အပြင်၊ ဝေးလံခေါင်သီသောဒေသများတွင် ပိုမိုကောင်းမွန်သော broadband သုံးစွဲနိုင်မှု၏ အကျိုးကျေးဇူးများကြောင့် သိပ္ပံဆိုင်ရာ သုတေသနပြုမှုတွင် ဖြစ်ပေါ်လာသော ထိခိုက်နစ်နာမှုသည် တရားမျှတမှုရှိမရှိနှင့် ပတ်သက်၍ မေးခွန်းများရှိပါသည်။ LEO ဂြိုလ်တုစနစ်များသည် သီးခြားဒေသများတွင် ချိတ်ဆက်မှုကို ဖွင့်ထားစဉ်တွင် ဖိုက်ဘာ သို့မဟုတ် 5G ကြိုးမဲ့ကွန်ရက်များနှင့်မတူဘဲ စွမ်းဆောင်ရည်ကန့်သတ်ချက်များရှိသည်။

ဥပမာအားဖြင့် Starlink သည် လက်ရှိတွင် တစ်ကမ္ဘာလုံးတွင် သုံးစွဲသူ 1.5 သန်းကို ဝန်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိပြီး United States တွင် သန်းပေါင်းများစွာသော တတ်နိုင်သော broadband ကို သုံးစွဲခွင့်မရသေးပါ။ ဂြိုလ်တုအင်တာနက်၏ ကုန်ကျစရိတ်မြင့်မားခြင်းသည် ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော ဆက်သွယ်မှုပြဿနာများကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်စွမ်းကို ကန့်သတ်ထားသည်။ ထို့အပြင်၊ အာကာသထဲသို့ နောက်ထပ် ဂြိုဟ်တု ထောင်ပေါင်းများစွာကို လွှတ်တင်ရန် အစီအစဉ်များ ရှိနေပြီး အလင်းညစ်ညမ်းမှုနှင့် သိပ္ပံဆိုင်ရာ သုတေသနပြုမှုဆိုင်ရာ အကျိုးဆက်များကို ပိုမိုဆိုးရွားစေပါသည်။

