Saanich ကျွန်းဆွယ်တွင်နေထိုင်သူများ၏အမည်ပေးထားသောဂြိုဟ်သိမ်ဂြိုဟ်မွှားအသစ်

Saanich ကျွန်းဆွယ်ရှိ နက္ခတ္တဗေဒ ဝါသနာရှင်များသည် မကြာသေးမီက နိုင်ငံတကာ နက္ခတ္တဗေဒ သမဂ္ဂမှ ဂုဏ်ပြုခံရသော ဒေသခံ နှစ်ဦးဖြစ်သည့် Chris Gainor နှင့် Lauri Roche အား ဂုဏ်ပြုပွဲတစ်ခု ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ၎င်းတို့နှစ်ဦးသည် ၎င်းတို့အား အမည်ပေးထားသော ဂြိုဟ်သိမ်ဂြိုဟ်မွှားများပါရှိသည့် ပုဂ္ဂိုလ် ၃၈ ဦး၏ ထူးထူးခြားခြားစာရင်းတွင် ပါဝင်ခဲ့ပြီး နယ်ပယ်အတွက် ၎င်းတို့၏ ပံ့ပိုးမှုများကို အားကောင်းစေခဲ့သည်။

Sidney တွင်နေထိုင်သူ Gainor သည်သတင်းရရှိသောအခါသူ၏အံ့သြမှုကိုဖော်ပြခဲ့သည်။ ၎င်းသည် ထူးခြားပြီး မမျှော်လင့်ထားသော ဂုဏ်ထူးဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။ 20041 Gainor ဟု အမည်ပေးထားသည့် ၎င်း၏ ဂြိုဟ်သိမ်သည် အင်္ဂါဂြိုဟ်နှင့် ဂျူပီတာကြားရှိ အဓိက ဂြိုဟ်သိမ်တစ်ခုတွင် တည်ရှိပြီး လေးနှစ်တစ်ကြိမ် နေကို လှည့်ပတ်လျက်ရှိသည်။

ဂျာနယ်လစ်ဇင်၊ Canada Royal Astronomical Society ၏ ဥက္ကဌရာထူးနှင့် အာကာသစူးစမ်းလေ့လာရေးဆိုင်ရာ စာအုပ်များနှင့် စာတမ်းများစွာကို ရေးသားဖော်ပြခြင်းနှင့်အတူ Gainor သည် ဤဂုဏ်ကို သူ၏ကျယ်ပြန့်သောအလုပ်အတွက် အသိအမှတ်ပြုမှုအဖြစ် မြင်သည်။ လယ်ကွင်း၌ သူ၏ ပံ့ပိုးကူညီမှု၏ အရေးပါမှုကို နှိမ့်ချစွာ အသိအမှတ်ပြုသည်။

Brentwood Bay တွင်နေထိုင်သူ Roche သည် အာကာသအကြောင်းကို လူတို့အား ပညာပေးရန်အတွက် ဆယ်စုနှစ်များစွာ အပ်နှံခဲ့သည်။ 20035 Lauriroche ဟု အမည်ပေးထားသည့် သူမ၏ ဂြိုဟ်သိမ်သည် နေ၏ တစ်ဖက်ခြမ်းတွင် ၎င်း၏ လက်ရှိ အနေအထားကြောင့် စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း မရှိသေးပေ။ ဂြိုဟ်သိမ်ဂြိုဟ်မွှားသည် ကမ္ဘာနှင့် ပိုမိုနီးကပ်လာသောအခါ၌ပင် ၎င်းကိုကြည့်ရှုရန် အားကောင်းသော မှန်ပြောင်းတစ်ခု လိုအပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း Gainor က ပြောကြားခဲ့သည်။

Dominion Astrophysical Observatory of the Friends of the Friends နှင့် Canada Royal Astronomical Society of Victoria အခန်း၏ ဥက္ကဌဖြစ်သူ Roche သည် ဒေသတွင်း နက္ခတ္တဗေဒကို ရေပန်းစားလာစေရန် သိသာထင်ရှားသော ပံ့ပိုးကူညီမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ Gainor သည် သူမ၏ အပ်နှံမှုနှင့် အောင်မြင်မှုများ အတွက် ချီးကျူးပါသည်။

Gainor နှင့် Roche နှစ်ဦးစလုံးသည် အနာဂတ်တွင် ၎င်းတို့၏ သက်ဆိုင်ရာ ဂြိုဟ်သိမ်ဂြိုဟ်မွှားများကို တစေ့တစောင်း ဖမ်းစားနိုင်ရန် မျှော်လင့်နေကြသည်။ Gainor သည် ၎င်း၏ ဂြိုဟ်သိမ်ဂြိုဟ်သိမ်ကို မြင်နိုင်စေရန် ပိုမိုကောင်းမွန်သော နေရာချထားသောအခါတွင် Dominion Astrophysical Observatory ၏ တယ်လီစကုပ်ကို အသုံးပြု၍ ဖြစ်နိုင်ခြေကို ဖော်ပြခဲ့သည်။

ဤဂုဏ်အသရေသည် ဤဒေသခံများ၏ အောင်မြင်မှုများကို မီးမောင်းထိုးပြရုံသာမက Saanich ကျွန်းဆွယ်ရှိ လူတစ်ဦးချင်းစီ၏ နက္ခတ္တဗေဒနယ်ပယ်အတွက် စိတ်အားထက်သန်မှုနှင့် အပ်နှံမှုကိုလည်း မီးမောင်းထိုးပြပါသည်။

အမြဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ

၁။ ဤဂြိုဟ်သိမ်ဂြိုဟ်မွှားများကို မည်သို့အမည်ပေးခဲ့သနည်း။

နိုင်ငံတကာ နက္ခတ္တဗေဒ သမဂ္ဂသည် နက္ခတ္တဗေဒ နယ်ပယ်တွင် ၎င်းတို့၏ ပံ့ပိုးကူညီမှုများကို ဂုဏ်ပြုရန်အတွက် Chris Gainor နှင့် Lauri Roche တို့ကို အစွဲပြု၍ ဂြိုဟ်သိမ်ဂြိုဟ်မွှားများကို အမည်ပေးခဲ့သည်။

2. ပင်မဂြိုဟ်သိမ် ခါးပတ်ကား အဘယ်နည်း။

ဂြိုဟ်သိမ်ဂြိုဟ်သိမ် ခါးပတ်သည် အင်္ဂါဂြိုလ်နှင့် ဂျူပီတာ၏ ပတ်လမ်းကြားတွင် တည်ရှိပြီး ဂြိုဟ်သိမ်ဂြိုဟ်မွှားအများအပြားကို တွေ့ရှိနိုင်သည့် ဒေသဖြစ်သည်။

၃။ ဤဂြိုဟ်သိမ်ဂြိုဟ်မွှားများကို ကမ္ဘာမှမြင်နိုင်ပါသလား။

လောလောဆယ်တွင်၊ ဂြိုဟ်သိမ်ဂြိုဟ်မွှားများသည် နေ၏တစ်ဖက်ခြမ်းတွင်ရှိပြီး မမြင်နိုင်ပါ။ သူတို့ နီးကပ်နေချိန်မှာတောင် စောင့်ကြည့်ဖို့ အားကောင်းတဲ့ မှန်ပြောင်းတွေ လိုအပ်တယ်။

4. Chris Gainor နှင့် Lauri Roche တို့၏ အောင်မြင်မှုများကား အဘယ်နည်း။

Chris Gainor တွင် ဂျာနယ်လစ်ဇင်၊ Canada Royal Astronomical Society ၏ ဥက္ကဌရာထူးနှင့် အာကာသစူးစမ်းလေ့လာရေးဆိုင်ရာ စာအုပ်များနှင့် စာတမ်းများရေးသားခြင်း အပါအဝင် ကွဲပြားသောနောက်ခံ ရှိသူဖြစ်သည်။ Lauri Roche သည် အာကာသအကြောင်းကို လူတို့အား ပညာပေးရန်အတွက် ဆယ်စုနှစ်များစွာ အပ်နှံထားပြီး အမျိုးမျိုးသော နက္ခတ္တဗေဒဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများတွင် တက်ကြွစွာ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။