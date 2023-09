NASA ၏ Osiris-Rex မစ်ရှင်- ဂြိုဟ်သိမ်နမူနာပါသော Capsule ကို ဖွင့်လှစ်ရန် စီစဉ်ထားသည်။

NASA ၏ Osiris-Rex မစ်ရှင်သည် ဂြိုဟ်သိမ်နမူနာများကို စုဆောင်းရန်အတွက် ရည်ရွယ်ပြီး Bennu ဂြိုဟ်သိမ်မှ အပိုင်းအစများပါရှိသော ဆေးတောင့်ကို ဖွင့်လှစ်ထားသောကြောင့် မှတ်တိုင်တစ်ခုသို့ ရောက်ရှိရန် စီစဉ်ထားသည်။ အဆိုပါ capsule သည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် တနင်္ဂနွေနေ့တွင် ဆင်းသက်ခဲ့ပြီး NASA မှ အင်္ဂါနေ့အစောပိုင်းတွင် ဖွင့်လှစ်ရန် စီစဉ်ထားသည်။ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 250 ဂရမ်အလေးချိန်ရှိသော နမူနာများသည် နေရောင်ခြည်စနစ်ဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက် အဖိုးတန်သော ထိုးထွင်းသိမြင်မှုများကို ပေးစွမ်းနိုင်သည့် အလားအလာရှိသည်။

2016 ခုနှစ်တွင် လွှတ်တင်ခဲ့သည့် Osiris-Rex အာကာသယာဉ်သည် 2020 ခုနှစ်တွင် Bennu မှ ကျောက်တုံးများနှင့် ဖုန်မှုန့်နမူနာများကို စုဆောင်းရယူခဲ့သည်။ ယခုသီတင်းပတ်ကုန်တွင် ကမ္ဘာမြေကို ဖြတ်သန်းပြီးနောက် Utah သဲကန္တာရတွင် ဘေးကင်းစွာ ဆင်းသက်နိုင်သည့် နမူနာ capsule ကို လွှတ်တင်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် အဆိုပါ ဆေးတောင့်အား Utah ရှိ လုံခြုံသော အခန်းသန့်ခန်းသို့ ပို့ဆောင်ခဲ့ပြီး NASA ၏ Johnson Space Center သို့ ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်။

သိပ္ပံပညာရှင်များသည် ဂြိုဟ်သိမ်ဂြိုဟ်မွှားတစ်ခုမှ စုဆောင်းရရှိဖူးသမျှ နမူနာပမာဏအတွက် စိတ်လှုပ်ရှားနေကြပါသည်။ ၎င်းသည် ၎င်းတို့အား အစောပိုင်းအဆင့်များအတွင်း ဆိုလာစနစ်၏ဖွဲ့စည်းပုံကို ပိုမိုနားလည်သဘောပေါက်စေရန်နှင့် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန် များပြားလှသောပစ္စည်းပမာဏကို ပေးမည်ဖြစ်သည်။ နမူနာများကို ဆက်လက်လေ့လာရန်အတွက် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ သိပ္ပံပညာရှင်များနှင့် သုတေသီများထံ ဖြန့်ဝေသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

Osiris-Rex မစ်ရှင်၏အောင်မြင်မှုသည် NASA ၏ရည်မှန်းချက်ကြီးသောပရောဂျက်များကိုလုပ်ဆောင်ရန်စွမ်းရည်ကိုပြသပြီးလူများကိုလှုံ့ဆော်ပေးပြီးစည်းလုံးစေပါသည်။ NASA အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Bill Nelson က စကြဝဠာဆိုင်ရာ ကျွန်ုပ်တို့၏အသိပညာကို တိုးချဲ့ရာတွင် ၎င်း၏အရေးပါမှုကို အလေးပေးကာ မစ်ရှင်အတွက် စိတ်အားထက်သန်မှုကို ဖော်ပြခဲ့သည်။

လေ့လာနေသည့် ဂြိုဟ်သိမ် Bennu သည် ၎င်း၏ ကြွယ်ဝသော အော်ဂဲနစ် မော်လီကျူးများ ပါဝင်မှုနှင့် အရည်ရေနှင့် ယခင်က အပြန်အလှန် ဆက်သွယ်မှုဆိုင်ရာ အထောက်အထားများကြောင့် အထူးစိတ်ဝင်စားသည်။ Bennu ကဲ့သို့သော ဂြိုဟ်သိမ်ဂြိုဟ်မွှားများသည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော မော်လီကျူးများနှင့် ရေများကို တိုက်မိခြင်းဖြင့် ကမ္ဘာသို့ ပို့ဆောင်ရာတွင် အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ခဲ့သည်ဟု သိပ္ပံပညာရှင်များက ယုံကြည်ကြသည်။

In terms of future missions, Osiris-Rex will now embark on a new mission called Osiris-Apex, aiming to explore the asteroid Apophis in 2029.

သတင်းရပ်ကွက်များ:

- NASA ၏ Osiris-Rex မစ်ရှင်သည် ဂြိုဟ်သိမ်နမူနာများပါရှိသော ဆေးတောင့်ကို ဖွင့်လိုက်သည်- [အရင်းအမြစ်]

– NASA’s Osiris-Rex mission: [Source]

- JAXA ၏ Hayabusa မစ်ရှင်များ- [အရင်းအမြစ်]