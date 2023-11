AI စက်ရုပ်ဓာတုဗေဒပညာရှင်အသစ်သည် အင်္ဂါဂြိုဟ်ပေါ်တွင် အောက်ဆီဂျင်ထုတ်လုပ်နည်းကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။

By

တရုတ်သိပ္ပံပညာရှင်များ တီထွင်ဖန်တီးထားသည့် AI စွမ်းအင်သုံး စက်ရုပ်ဓာတုဗေဒပညာရှင်သည် အင်္ဂါဂြိုလ်ပေါ်ရှိ လူသားများ၏ အသက်ကို ရှင်သန်နိုင်စေမည့် ဆန်းသစ်သော ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုကို ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ Martian ဥက္ကာခဲများကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းဖြင့် စက်ရုပ်ဓာတုဗေဒပညာရှင်သည် ရေမော်လီကျူးများကို အောက်ဆီဂျင်နှင့် ဟိုက်ဒရိုဂျင်အဖြစ်သို့ ဖြိုခွဲနိုင်သည့် အရာများကို ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ Nature Synthesis ဂျာနယ်တွင် မျှဝေထားသော ဤသိသာထင်ရှားသောတွေ့ရှိချက်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား အင်္ဂါဂြိုဟ်ပေါ်တွင် အောက်ဆီဂျင်စက်ရုံတစ်ခု တည်ထောင်နိုင်ခြေနှင့် နီးကပ်လာစေသည်။

ဤအောင်မြင်မှုများကို ဖော်ထုတ်ရန် နှစ်ပေါင်း ၂၀၀၀ ခန့် အချိန်ယူရမည့် လူသားသုတေသီများနှင့် မတူဘဲ၊ AI စက်ရုပ်ဓာတုဗေဒပညာရှင်သည် အက်ဆစ်နှင့် အယ်လကာလီများ ပေါင်းစပ်ကာ ဥက္ကာခဲများကို ပျော်ဝင်ရန်နှင့် ခွဲထုတ်ရန် အက်ဆစ်နှင့် အယ်လကာလီတို့ကို ပေါင်းစပ်အသုံးပြုကာ ၅ နာရီအတွင်း ပြီးမြောက်ခဲ့သည်။ ဤထိရောက်သော လုပ်ငန်းစဉ်သည် သိပ္ပံသုတေသနတွင် AI နည်းပညာကို အသုံးချခြင်း၏ အားသာချက်ကို ပြသသည်။

University of Science and Technology of China မှ ဦးဆောင်လေ့လာသူ ဒေါက်တာ Jun Jiang က စက်ရုပ်ဓာတုဗေဒပညာရှင်သည် “ဓာတုဗေဒဦးနှောက်” ရှိသည်ဟု ဖော်ပြခဲ့သည်။ Libs ဟုခေါ်သော လေဆာအခြေခံကိရိယာဖြင့် တပ်ဆင်ထားသည့် စက်ရုပ်ဓာတုဗေဒပညာရှင်သည် Martian သတ္တုရိုင်းများ၏ ဓာတုဖွဲ့စည်းမှုကို ဦးစွာ ပိုင်းခြားစိတ်ဖြာသည်။ ထို့နောက် ၎င်းသည် ရရှိလာသော သတ္တုဒြပ်ပေါင်းကို စမ်းသပ်ရန် built-in workstation ကို အသုံးပြုကာ စုဆောင်းထားသော အချက်အလက်များကို လုပ်ဆောင်ရန်အတွက် ၎င်း၏ ကွန်ပျူတာဆိုင်ရာ AI “ဦးနှောက်” သို့ ပေးပို့သည်။

ဤရှာဖွေတွေ့ရှိမှု၏ အထူးခြားဆုံးအချက်တစ်ခုမှာ စမ်းသပ်ထားသော ဓာတ်ကူပစ္စည်းသည် အင်္ဂါဂြိုဟ်ပေါ်ရှိ ပျမ်းမျှအပူချိန်ဖြစ်သည့် -37°C (-34.6°F) အေးခဲသောအပူချိန်တွင် အောက်ဆီဂျင်ကို မှန်မှန်ထုတ်ပေးကြောင်း သက်သေပြခဲ့သည်။ AI ဓာတုဗေဒပညာရှင်သည် နေရောင်ခြည်မှ ရောင်ခြည်ဖြာထွက်ခြင်းကို 15 နာရီကြာရုံဖြင့် လူ့အသက်ရှင်သန်မှုအတွက် လုံလောက်သော အောက်ဆီဂျင်ပါဝင်မှုကို ထုတ်ပေးနိုင်သည်။

မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ (မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ)

AI စက်ရုပ်ဓာတုဗေဒပညာရှင်သည် ရေကို အောက်ဆီဂျင်နှင့် ဟိုက်ဒရိုဂျင်အဖြစ်သို့ ဖြိုခွဲနိုင်သည့် အရာများကို မည်သို့ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သနည်း။

AI စက်ရုပ်ဓာတုဗေဒပညာရှင်သည် Martian ဥက္ကာခဲများကို စစ်ဆေးခဲ့ပြီး အက်ဆစ်နှင့် အယ်ကာလီပေါင်းစပ်မှုကို အသုံးပြုကာ ဥက္ကာခဲများကို ခွဲထုတ်ကာ ပျော်ဝင်စေခဲ့သည်။ ယင်းဖြစ်စဉ်မှတစ်ဆင့် အင်္ဂါဂြိုလ်ပေါ်ရှိ ရေခဲအနည်ငယ်များတွင် တွေ့ရှိရသည့် ဓာတုဒြပ်ပေါင်းတစ်မျိုးကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။

စက်ရုပ်ဓာတုဗေဒပညာရှင်သည် အလုပ်ပြီးမြောက်ရန် အချိန်မည်မျှကြာခဲ့သနည်း။

စက်ရုပ်ဓာတုဗေဒပညာရှင်သည် ရေဓာတ်ပြိုကွဲမှုဖြစ်စဉ်ကို ၅ နာရီအတွင်း အပြီးသတ်နိုင်ခဲ့သည်။ နှိုင်းယှဉ်ကြည့်လျှင် လူသားသုတေသီတစ်ဦးသည် တူညီသောရလဒ်ရရှိရန် နှစ်ပေါင်း ၂၀၀၀ ခန့် အချိန်ယူရပေမည်။

ဓာတ်ကူပစ္စည်းကို ဘယ်အပူချိန်မှာ စမ်းသပ်ခဲ့တာလဲ။

ဓာတ်ကူပစ္စည်းကို အင်္ဂါဂြိုဟ်၏ ပျမ်းမျှအပူချိန်ဖြစ်သည့် -37°C (-34.6°F) အေးခဲသောအပူချိန်တွင် စမ်းသပ်ခဲ့သည်။

AI စက်ရုပ်ဓာတုဗေဒပညာရှင်သည် လူ့အသက်ရှင်သန်ရန်အတွက် အောက်ဆီဂျင်အလုံအလောက်ထုတ်ပေးနိုင်ပါသလား။

ဟုတ်တယ်၊ 15 နာရီကြာ နေရောင်ခြည် ဓါတ်ရောင်ခြည်ပေးရုံနဲ့ AI ဓာတုဗေဒပညာရှင်ဟာ အင်္ဂါဂြိုဟ်ပေါ်မှာ လူသားတွေ အသက်ရှင်နေထိုင်ဖို့အတွက် လိုအပ်တဲ့ အောက်ဆီဂျင် လုံလောက်တဲ့ အာရုံစူးစိုက်မှုကို ထုတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။

သတင်းရပ်ကွက်များ:

- မူရင်းဆောင်းပါး- [LabRoots](https://www.labroots.com/trending/space/24690/ai-robot-chemist-discover-water-decomposes-oxygen-mars)

– ဂျာနယ်ဆောင်းပါး- [Nature Synthesis](https://www.nature.com/articles/s41598-021-95292-0)