Photonic Crystals များအတွက် အလားအလာရှိသော ရှေးရောမဖန်ခွက်ဆိုင်ရာ ထိုးထွင်းသိမြင်မှုအသစ်

သိပ္ပံပညာရှင်များသည် ရှေးဟောင်းရောမ ရှေးဟောင်းသုတေသနနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးဆိုင်ရာ နေရာအများအပြားတွင် ထူးထူးခြားခြား ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ မြေကြီးအောက်တွင် ရာစုနှစ်များစွာ မြှုပ်နှံထားခဲ့သော ရှေးဟောင်းရောမဖန်အိုးများ၏ အပိုင်းအစများသည် ထူးခြားသော ခေတ်မီနည်းပညာဆိုင်ရာ အလားအလာများ ရှိနေသည်ကို တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ၎င်းတို့၏ ရင်သပ်ရှုမောဖွယ် ရောင်းထွက်နေသော အရောင်များကြောင့် လူသိများသော ဤဖန်အပိုင်းအစများသည် အမှန်တကယ်တွင် အလင်းကို စစ်ထုတ်ခြင်းနှင့် ရောင်ပြန်ဟပ်ခြင်းဖြင့် အလင်းပြန်ခြင်းဆိုင်ရာ အကျိုးသက်ရောက်မှုများကို ထုတ်လုပ်နိုင်သည့် ဖိုနစ်ပုံဆောင်ခဲများ ပါဝင်ပါသည်။

Photonic crystals များသည် အက်တမ်များ၏ စီစဥ်ထားသော နာနိုဖွဲ့စည်းပုံများဖြစ်ပြီး ရောင်ရမ်းရောင်ရမ်းမှုကို ဖန်တီးပေးနိုင်သည်။ ၎င်းတို့ကို တိရိစ္ဆာန်အမျိုးမျိုးတွင် တွေ့ရှိရပြီး ကျယ်ပြန့်သော အသုံးချမှုများအတွက် အတုပြုလုပ်၍လည်း ဖန်တီးထားသည်။ သို့သော်လည်း ရှေးရောမဖန်သားတုံးများပေါ်တွင် ဖိုနစ်ပုံဆောင်ခဲများ ရှိနေခြင်းမှာ သုတေသနအဖွဲ့မှ အစပိုင်းတွင် မျှော်မှန်းထားသည့်အရာမဟုတ်ပေ။

ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုကို Tufts University's Silklab မှ အင်ဂျင်နီယာပါမောက္ခ Fiorenzo Omenetto နှင့် Giulia Guidetti တို့က ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဤသေးငယ်သော ဖန်အမှုန်အမွှားများ၏ မော်လီကျူးဖွဲ့စည်းပုံသည် နှစ်ထောင်ပေါင်းများစွာကြာအောင် ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းကာ ဖိုနစ်ပုံဆောင်ခဲများ ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ ဖန်တုံးများပေါ်ရှိ ထူးခြားသော အနုမြူနှင့် ဓာတ်သတ္တုဖွဲ့စည်းပုံများသည် pH ပြောင်းလဲမှုနှင့် မြေအောက်ရေတွင် ကွဲပြားမှုများကဲ့သို့သော ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများနှင့် ထိတွေ့ခြင်းကြောင့် ထုတ်ပေးပါသည်။

သုတေသနအဖွဲ့သည် ၎င်း၏တောက်ပသောအသွင်အပြင်ကြောင့် အထူးစွဲမက်ဖွယ်ကောင်းသော ဖန်တုံးကို “Wow glass” ဟု ချစ်ခင်စွာ ခေါ်ဆိုခဲ့သည်။ အီတလီနိုင်ငံ၊ ရှေးဟောင်းရောမမြို့၊ ခေတ်သစ် Aquileia အနီးရှိ နေရာတစ်ခုမှ ဤအမှုန်အမွှားများကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ အီလက်ထရွန်အဏုစကုပ်ကို စကင်န်ဖတ်ခြင်းဖြင့် ဖန်၏ဖွဲ့စည်းပုံဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ဒြပ်စင်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကို ထင်ရှားစေသည်။

ဖန်သားပြင်၏ အပြင်ဘက်ရှိ ရွှေရောင်ပြန်ဟပ်ထားသည့် patina သည် စီလီကာအလွှာများဖြစ်သည့် Bragg stacks များဖွဲ့စည်းခြင်းကြောင့်ဟု ယူဆပါသည်။ ဤဖွဲ့စည်းမှုသည် မြေဆီလွှာ၊ သတ္တုဓာတ်၊ မိုးရေနှင့် အခြားအချက်များမှ မောင်းနှင်သော သံချေးတက်မှုနှင့် ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ၏ ရလဒ်ဖြစ်သည်ဟု အဖွဲ့မှ ယုံကြည်သည်။ ပုံဆောင်ခဲအလွှာများ၏ အလွှာများသည် မယုံနိုင်လောက်အောင် မှာယူထားပြီး ရာနှင့်ချီသော စီလီကာနှင့် သတ္တုအလွှာများပါရှိသည်။

ဤတွေ့ရှိချက်များသည် ဓာတ်ခွဲခန်းအတွင်းရှိ optical ပစ္စည်းများကို ပုံတူပွားခြင်းနှင့် အရှိန်မြှင့်ခြင်းအတွက် ဖြစ်နိုင်ခြေများကို ပွင့်စေသည်။ ၎င်းတို့ကို ထုတ်လုပ်ခြင်းအစား သုတေသီများသည် ရှေးရောမဖန်သားတုံးများပေါ်တွင် သဘာဝအတိုင်း ဖြစ်ပေါ်သည့် အလားတူဖြစ်စဉ်များကို အသုံးပြု၍ အဆိုပါပစ္စည်းများကို စိုက်ပျိုးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

ယေဘူယျအားဖြင့်၊ ဤအောင်မြင်မှုသည် ရှေးရောမဖန်သားပြင်နှင့် ၎င်း၏ အသုံးမပြုရသေးသော နည်းပညာဆိုင်ရာ အလားအလာများကို အလင်းသစ်ပေးသည်။ ရှေးရောမဖန်သားပြင်တွင် အချိန်ဖြင့်တည်ဆောက်ထားသော ရုပ်ပုံသဏ္ဍာန်ပုံဆောင်ခဲများ လေ့လာမှုအား Proceedings of the National Academy of Sciences တွင် ဖော်ပြထားသည်။

အမြဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ

ပုံသဏ္ဍာန်ပုံဆောင်ခဲများသည် အဘယ်နည်း။

Photonic crystals များသည် အက်တမ်များ၏ စီစဥ်ထားသော နာနိုဖွဲ့စည်းပုံများဖြစ်ပြီး ထူးခြားသော optical သက်ရောက်မှုများကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ၎င်းတို့သည် အလင်းကို စစ်ထုတ်နိုင်ပြီး ရောင်ပြန်ဟပ်နိုင်ပြီး ရောင်းတောက်သည့်အရောင်ကို ထုတ်ပေးသည်။ ဤကျောက်ခဲများကို တိရိစ္ဆာန်အမျိုးမျိုးတွင် သဘာဝတွင်တွေ့ရှိရပြီး ကျယ်ပြန့်သောအသုံးချမှုများအတွက် အတုပြုလုပ်၍လည်း ဖန်တီးထားပါသည်။

ရှေးရောမဖန်သားပြင်ပေါ်တွင် တွေ့ရသော ပုံသဏ္ဍာန်ပုံဆောင်ခဲများ၏ အဓိပ္ပါယ်မှာ အဘယ်နည်း။

ရှေးရောမဖန်သားတုံးများပေါ်ရှိ ပုံသဏ္ဍာန်ပုံဆောင်ခဲများကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းသည် အဆိုပါ ရှေးဟောင်းပစ္စည်းများ၏ ထူးခြားသောနည်းပညာဆိုင်ရာ အလားအလာကို ထိုးထွင်းသိမြင်စေသည်။ ၎င်းသည် ဓာတ်ခွဲခန်းတွင် ပုံတူပွားပြီး အရှိန်မြှင့်နိုင်သည့် အလားအလာရှိသော အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ အလင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းများ၏ သဘာဝဖွဲ့စည်းမှုကို ထုတ်ဖော်ပြသသည်။ ၎င်းသည် ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များကိုသာ အားကိုးခြင်းထက် အလင်းပြပစ္စည်းများ ကြီးထွားလာမှုအတွက် ဖြစ်နိုင်ခြေကို ပွင့်စေသည်။

ရှေးခေတ်ရောမဖန်သားတုံးများပေါ်တွင် ပုံသဏ္ဍာန်ပုံဆောင်ခဲများ မည်သို့ဖွဲ့စည်းခဲ့သနည်း။

ဖန်တုံးများပေါ်တွင် ဖိုနစ်ပုံဆောင်ခဲများ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းသည် သံချေးတက်ခြင်းနှင့် ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ၏ ရလဒ်ဖြစ်သည်ဟု ယူဆရသည်။ pH နှင့် မြေအောက်ရေ ကွဲပြားမှုများ၊ မြေဆီလွှာနှင့် သတ္တုဓာတ်များ ပါဝင်မှုနှင့်အတူ ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများ ပြောင်းလဲမှုများသည် ဖန်ခွက်အတွင်းရှိ ဆီလီကာ၏ ပျံ့နှံ့မှုနှင့် စက်ဘီးစီးတီးမှုတ်ခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ထွက်ပေါ်လာသော ပုံဆောင်ခဲအလွှာများသည် မယုံနိုင်လောက်အောင် စီစဥ်ထားပြီး ဆီလီကာနှင့် သတ္တုအလွှာများ ပါ၀င်သည်။