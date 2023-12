ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုအသစ်- တရုတ်နိုင်ငံ၏ အမြန်ကြည့်မှန်ပြောင်းသည် HI ရင်းမြစ်များ၏ ကြီးမားသောကတ်တလောက်ကို ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။

By

တရုတ်သုတေသနပညာရှင်များသည် တရုတ်နိုင်ငံ၏ မီတာငါးရာရှိသော Aperture Spherical Radio Telescope (FAST) ၏အကူအညီဖြင့် ထူးထူးခြားခြား ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ၎င်းတို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဂလက်ဆီအပြင်ဘက်တွင် ကြားနေဟိုက်ဒရိုဂျင် (HI) အရင်းအမြစ်များ၏ အကြီးဆုံးအရည်အသွေးမြင့်ကတ်တလောက်ကို တည်ဆောက်ထားသည်။ ဤအောင်မြင်မှုသည် အရေအတွက်နှင့် အရည်အသွေး နှစ်မျိုးလုံးတွင် လက်ရှိအသိပညာ၏ အခြေအနေကို ကျော်လွန်သွားပါသည်။

FAST All Sky HI Survey (FASHI) ဟု လူသိများသော ဤပရောဂျက်သည် 2020 ခုနှစ် သြဂုတ်လမှ 2023 ခုနှစ် ဇွန်လအထိ ပြီးစီးရန် သုံးနှစ်မျှ အချိန်ယူခဲ့ပါသည်။ စစ်တမ်းသည် ကောင်းကင်ယံ၏ စတုရန်းဒီဂရီ 7,600 ခန့်ကို လွှမ်းခြုံထားပြီး ထူးထူးခြားခြား 41,741 HI အရင်းအမြစ်များကို ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ပါသည်။ ဤကြီးမားသောနမူနာအရွယ်အစားသည် galaxies များ၏ဖွဲ့စည်းမှုနှင့်ဖွဲ့စည်းပုံကိုနားလည်ရန်သိသာထင်ရှားသောရှေ့သို့ခုန်တက်ခြင်းကိုကိုယ်စားပြုသည်။

စကြဝဠာတွင် အပေါများဆုံး ဒြပ်စင်ဖြစ်သော ဟိုက်ဒရိုဂျင်သည် ဂလက်ဆီများ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းနှင့် ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်တွင် အရေးပါသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပါသည်။ disk galaxies များအတွင်း HI သည် interstellar medium ၏ အရေးကြီးသော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ် ဆောင်ရွက်ပါသည်။ HI ရင်းမြစ်အများအပြားကို ကက်တလန်လုပ်ခြင်းဖြင့် သိပ္ပံပညာရှင်များသည် galaxies များ၏ ဒိုင်းနမစ်နှင့် ဂုဏ်သတ္တိများဆိုင်ရာ တန်ဖိုးရှိသော ထိုးထွင်းသိမြင်မှုကို ရရှိကြသည်။

၎င်း၏ ထူးထူးခြားခြား အာရုံခံနိုင်စွမ်းနှင့် ကြည်လင်ပြတ်သားမှုနှင့်အတူ FAST သည် ဤစစ်တမ်းအတွက် အစွမ်းထက်သည့်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း သက်သေပြခဲ့သည်။ ယခင် HI စစ်တမ်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက FAST သည် ပိုမိုမြင့်မားသော spectral နှင့် spatial resolution၊ ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော လွှမ်းခြုံမှုနှင့် ပိုမိုယုံကြည်စိတ်ချရသော ဒေတာအရည်အသွေးကို ပေးဆောင်ပါသည်။ ၎င်း၏စွမ်းရည်များသည် ယခင်က သုတေသီများ လက်လှမ်းမမီနိုင်သော အားနည်းသော HI အချက်ပြမှုများကို ထောက်လှမ်းနိုင်စေပါသည်။

ဤအဆန်းကြယ်ဆုံးပရောဂျက်နောက်ကွယ်မှ သုတေသနအဖွဲ့သည် FAST မှရရှိသော စူးစမ်းလေ့လာရေးအချက်အလက်များကို ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ သုတေသီများနှင့် ရက်ရက်ရောရော မျှဝေခဲ့သည်။ ဤဒေတာသည် မှောင်မိုက်သောသဘာဝ၊ အမည်မသိသော ဂလက်ဆီများတည်ရှိမှု၊ စကြဝဠာဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်များအပါအဝင် ကျယ်ပြန့်သော နက္ခတ္တဗေဒဆိုင်ရာ စုံစမ်းမေးမြန်းမှုများကို ဖြေရှင်းရန်အတွက် ကြီးမားသောအလားအလာရှိသည်။

ဤကြီးကျယ်ခမ်းနားသော စစ်တမ်း၏ တွေ့ရှိချက်များကို နာမည်ကျော် SCIENCE CHINA ရူပဗေဒ၊ မက္ကင်းနစ်နှင့် နက္ခတ္တဗေဒ ဂျာနယ်တွင် ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ လေ့လာမှုတွင် ပါဝင်သူများတွင် Guizhou တက္ကသိုလ်မှ သုတေသီများ၊ တရုတ်သိပ္ပံအကယ်ဒမီအောက်ရှိ အမျိုးသား နက္ခတ္တဗေဒ လေ့လာရေးဌာနနှင့် ပီကင်းတက္ကသိုလ်တို့ ပါဝင်သည်။

11 ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ 2020 ရက်နေ့တွင် ၎င်း၏တရားဝင်စတင်မိတ်ဆက်ချိန်မှစ၍ FAST သည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အကြီးဆုံးပန်းကန်လုံးရေဒီယိုတယ်လီစကုပ်အဖြစ် သက်သေပြခဲ့သည်။ ပုံမှန်ဘောလုံးကွင်း 30 နှင့်ညီသော ဧည့်ခံဧရိယာနှင့်အတူ ၎င်း၏စွမ်းဆောင်ရည်များသည် သိပ္ပံပညာအသိုင်းအဝိုင်းကို အံ့အားသင့်စေပါသည်။ တရုတ်နိုင်ငံ အနောက်တောင်ပိုင်း Guizhou ပြည်နယ်၏ သဘာဝအတိုင်း နက်နဲပြီး လှည့်ပတ်သော မုန်တိုင်းငယ်တွင် တည်ရှိပြီး FAST သည် နက္ခတ္တဗေဒဆိုင်ရာ သုတေသနနယ်နိမိတ်များကို တွန်းအားပေးရန် တရုတ်နိုင်ငံ၏ ကတိကဝတ်၏ မီးရှူးတန်ဆောင်တစ်ခုအဖြစ် ရပ်တည်လျက်ရှိသည်။