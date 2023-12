Zelda Fan Joħloq Film Godzilla spettakolari billi juża Tears of the Kingdom

Fan ta’ talent u dilettant tal-films imbuttat il-konfini tal-kreattività fi ħdan The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. L-utent ta 'Twitter @sumoguri2323 ħoloq film qasir li jaqta' x-xedaq kollu fi ħdan il-logħba, li fih ħadd ħlief il-Godzilla emblematiku. Dan il-video impressjonanti juri l-ħiliet artistiċi tal-fann u jenfasizza l-potenzjal bla limitu li joffri l-mekkanika tal-artiġjanat ta’ Tears of the Kingdom.

Il-video, li kiseb attenzjoni konsiderevoli, jippreżenta rikreazzjoni sensazzjonali ta 'Godzilla bl-użu ta' materjali u apparat Zonai. Il-kaiju, isem ġdid Zonai Zilla, jingħata ħajja b'mod maġistri permezz tal-użu mill-fann tal-abbiltà Ultrahand. B'mużika u effetti tal-ħoss magħżula bir-reqqa, Zonai Zilla jidher jimmarċja minn Lurelin Village, u jħalli l-qerda warajha. It-tankijiet jippruvaw jiġġieldu kontra l-kreatura feroċi, iżda l-isforzi tagħhom huma għalxejn hekk kif ix-xita tan-nar fuq ir-raħal sfortunat. Il-kreattività, iċ-ċinematografija, u l-editjar murija f'dan il-film qasir huma tassew notevoli.

Dan il-ġieħ lill-films klassiċi ta' Toho Godzilla jiġi fi żmien eċċitanti għad-dilettanti tal-kaiju. Bir-rilaxx riċenti tas-serje MonterVerse ta’ Apple TV+ Monarch: Legacy of Monsters u l-premiere internazzjonali li jmiss ta’ Godzilla Minus One, il-partitarji qed jistennew bil-ħerqa l-ħruġ ta’ Godzilla x Kong: The New Empire is-sena d-dieħla. Il-Leġġenda ta’ Zelda: Tears of the Kingdom, min-naħa l-oħra, kisbet rikonoxximent mistħoqq fil-Game Awards li ġejjin, u rċeviet nominazzjonijiet għal-Logħba tas-Sena u l-Aħjar Logħba ta’ Azzjoni/Avventura.

Il-ħolqien straordinarju ta' @sumoguri2323 sservi bħala xhieda tal-passjoni u t-talent fi ħdan il-komunità tal-logħob. Hija turi l-possibilitajiet bla limitu fi ħdan il-mekkaniżmi tal-artiġjanat ta’ Tears of the Kingdom u tipprovdi perspettiva ġdida dwar il-potenzjal tal-logħba għall-istejjer u l-kreattività. Fannijiet kif ukoll dawk ġodda jistgħu japprezzaw id-dedikazzjoni u l-ħila inkredibbli li marru biex jinħoloq dan il-film uniku ta’ Godzilla fi ħdan l-univers ta’ Zelda.

Sors: IGN

FAQs

X’inhu Tears of the Kingdom?

Tears of the Kingdom hija logħba fil-franchise ta’ The Legend of Zelda li fiha mekkaniżmi ta’ crafting personalizzabbli b’mod selvaġġ, li jippermettu lill-plejers joħorġu l-kreattività tagħhom.

Min ħoloq il-film ta’ Godzilla fi ħdan Tears of the Kingdom?

Il-film inħoloq minn fan u dilettant tal-films b’talent magħruf bħala @sumoguri2323 fuq Twitter.

Kif inħoloq Godzilla mill-ġdid fil-film?

Godzilla, isem ġdid Zonai Zilla, inħoloq mill-ġdid bl-użu ta 'materjali u apparat Zonai, kif ukoll l-abbiltà Ultrahand fi ħdan Tears of the Kingdom.

X'kontenut ieħor relatat ma' Godzilla qed joħroġ fil-futur qarib?

Il-partitarji jistgħu jistennew bil-ħerqa s-serje MonterVerse Monarch: Legacy of Monsters, il-premiere internazzjonali ta 'Godzilla Minus One, u Godzilla x Kong: The New Empire se jiddebuttaw is-sena d-dieħla.

Tears of the Kingdom irċieva rikonoxximent fl-industrija tal-logħob?

Iva, Tears of the Kingdom ġiet nominata għal diversi premjijiet fil-Premjijiet tal-Logħob li ġejjin, inklużi l-Logħba tas-Sena u l-Aħjar Logħba ta’ Azzjoni/Avventura.