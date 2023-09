By

Il-pubblikatur Aniplex ħabbar logħba ġdida ta' stil ta' board game bl-isem Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyou Taishi! għall-Nintendo Switch. Se tinħareġ fl-2024, din il-logħba hija bbażata fuq is-serje popolari ħafna ta' anime u manga Demon Slayer. Madankollu, fil-preżent, se jkun disponibbli biss fil-Ġappun.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyou Taishi! isegwi l-ewwel adattament tal-konċessjoni tal-logħob tal-kompjuter, Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles, li nediet fl-2021 u waslet għan-Nintendo Switch fl-2022. Filwaqt li dettalji dwar Mezase! Saikyou Taishi! bħalissa huma limitati, il-karru ta 'tħabbira u l-websajt uffiċjali Demon Slayer joffru idea ta' dak li jistgħu jistennew l-atturi.

B'differenza mill-adattament tal-logħba tal-ġlied preċedenti, Mezase! Saikyou Taishi! jidher li huwa aktar iffukat fuq esperjenza simili għal board game, li potenzjalment tiġbed l-ispirazzjoni mis-serje popolari Mario Party. Għalkemm mekkaniżmi speċifiċi tal-logħob ma ġewx żvelati, il-partitarji ta 'Demon Slayer jistgħu jantiċipaw esperjenza immersiva u ta' involviment simili għal-logħba tal-ġlied milqugħa tajjeb.

Filwaqt li rilaxx tal-Punent ma ġiex ikkonfermat, hemm tama li fannijiet barra mill-Ġappun se jkollhom ukoll l-opportunità li jgawdu Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Mezase! Saikyou Taishi!. Id-dilettanti ta 'Demon Slayer bl-istess mod jistgħu jaqsmu l-eċċitament u l-antiċipazzjoni tagħhom għal-logħba fil-kummenti.

Sorsi:

– [Titolu tas-Sors]

– [Titolu tas-Sors]