Unity Tħabbar Ħlasijiet Ġodda għal Installazzjonijiet tal-Logħob bl-Użu tal-Magna Unity

Unity, pjattaforma ewlenija għall-iżvilupp tal-logħob, reċentement ħabbret li se tkun qed timplimenta ħlas ġdid għal kull logħba installata bl-użu tal-Unity Engine. Din il-ħlas, magħruf bħala l-Unity Runtime Fee, se jkun applikabbli għal-logħob li jkunu għaddew minn ċertu limitu ta’ dħul u għadd ta’ installazzjonijiet tul il-ħajja fis-sena li għaddiet.

Il-limiti u t-tariffi speċifiċi jvarjaw skont it-tip ta’ abbonament ta’ Unity li jkollu l-iżviluppatur. Għall-utenti ta 'Unity Personal u Unity Plus, il-limitu tad-dħul huwa stabbilit għal $200,000 fis-sena, b'għadd ta' installazzjonijiet tul il-ħajja ta '200,000. Min-naħa l-oħra, il-kontijiet Unity Pro u Unity Enterprise għandhom limitu ogħla ta '$1 miljun fi dħul fis-sena u 1 miljun installazzjonijiet tul il-ħajja.

It-tariffi biex jinqabżu dawn il-limiti huma wkoll differenti għal kull tip ta' abbonament. L-iżviluppaturi tal-Unity Personali se jiġu ċċarġjati $0.20 għal kull installazzjoni 'l fuq mil-limitu, filwaqt li l-kontijiet tal-Unity Enterprise jħallsu biss $0.01 għal kull installazzjoni 'l fuq minn 2 miljuni. L-iżviluppaturi fi swieq emerġenti jirċievu tariffi mnaqqsa, bil-kontijiet Unity Personali jħallsu $ 0.02 għal kull installazzjoni u l-kontijiet Enterprise jħallsu $ 0.005 għal kull installazzjoni.

Notevolment, dawn it-tariffi se japplikaw ukoll għal-logħob eżistenti mibnija fuq Unity jekk jilħqu l-limiti tad-dħul u jinstallaw l-għadd. Huwa importanti li wieħed isemmi li l-Unity Runtime Fee ma tapplikax għal applikazzjonijiet mhux tal-logħob.

Unity tiġġustifika l-implimentazzjoni ta’ din il-miżata billi tenfasizza li kull darba li titniżżel logħba, l-Unity Runtime jiġi installat ukoll. Il-kumpanija temmen li tariffa bbażata fuq l-installazzjoni tippreserva l-qligħ finanzjarju mill-involviment tal-plejers għall-ħallieqa, b'differenza minn mudell ta 'qsim tad-dħul.

Minbarra dawn il-bidliet, Unity ħabbret l-irtirar tal-livell ta 'abbonament tagħha Unity Plus. Abbonati eżistenti Plus se jingħataw opportunità li jaġġornaw għal Unity Pro għal sena bil-prezz Plus.

L-Unity Engine, magħrufa għall-kapaċitajiet versatili u qawwija tagħha għall-iżvilupp tal-logħob, tiftaħar biljuni ta’ downloads ta’ kull xahar. Din l-istruttura l-ġdida tat-tariffi għandha l-għan li tappoġġja t-tkabbir kontinwu u l-iżvilupp tal-ħallieqa tal-logħob filwaqt li żżomm l-integrità tal-ekosistema Unity.

