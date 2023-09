EA Tħabbar Proġett Rene: Il-Logħba tas-Sims tal-Ġener Li jmiss Se Tniżżel b'xejn

By

EA żvelat dettalji ġodda dwar il-logħba Sims li jmiss tagħha tal-ġenerazzjoni li jmiss, bl-isem ta' Proġett Rene. F'post fuq blog waqt preżentazzjoni ta' Behind The Sims, il-kumpanija ħabbret li l-logħba se tkun disponibbli bħala download b'xejn. Din il-mossa ssegwi s-suċċess ta’ The Sims 4 li sar free-to-play is-sena l-oħra.

L-għażla tat-tniżżil b'xejn għall-Proġett Rene tfisser li l-plejers se jkunu jistgħu jingħaqdu, jilagħbu, u jesploraw il-logħba mingħajr il-ħtieġa ta 'abbonament, xiri ta' logħba ewlenija, jew mekkanika tal-enerġija. EA biħsiebha tagħmilha faċli għall-plejers li jistiednu jew jingħaqdu ma' ħbieb u jesperjenzaw karatteristiċi, stejjer u sfidi ġodda.

Madankollu, EA ċċarat li l-logħba xorta se jkollha kontenut u pakketti li jistgħu jinxtraw, simili għal The Sims 4. Iżda l-istruttura tal-prezzijiet u kif dawn l-oġġetti se jinbiegħu jistgħu jkunu differenti mill-logħba attwali. EA tat eżempju ta 'żieda tat-temp bażiku bħala karatteristika b'xejn għal kulħadd, filwaqt li pakketti futuri jistgħu jiffokaw fuq temi speċifiċi bħall-isports tax-xitwa jew kompetizzjonijiet.

Ir-rilaxx tal-Proġett Rene ma jfissirx it-tmiem tal-appoġġ għal The Sims 4. EA qed tippjana li tkompli tipprovdi aġġornamenti u kontenut ġdid għall-komunità The Sims 4 fil-futur prevedibbli.

Għalkemm ma tħabbret l-ebda data speċifika tat-tnedija, EA ilha taħdem lejn proċess ta 'żvilupp aktar trasparenti għall-Proġett Rene. Il-kumpanija qabel żvelat li l-logħba se toffri kemm esperjenzi waħedhom kif ukoll multiplayer, b'aktar informazzjoni dwar il-komponent multiplayer stabbilit li jiġi żvelat aktar tard fis-sena.

Sors: [The Verge](sors)