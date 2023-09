Evie Networks Tespandi s-Sħubija ma' Dan Murphy's biex Installa Aktar Stazzjonijiet tal-Iċċarġjar tal-EV

Evie Networks, kumpanija li tispeċjalizza fil-ċarġers pubbliċi tal-EV, ħabbret sħubija estiża ma' Dan Murphy's biex tinstalla stazzjonijiet tal-iċċarġjar addizzjonali fil-postijiet tal-ħwienet tagħhom. Diġà, ħames stazzjonijiet tal-iċċarġjar ġew installati fil-ħwienet ta’ Dan Murphy madwar l-Awstralja, bis-sitt stazzjon ippjanat għal Broadmeadows, ir-Rabat.

Din is-sħubija hija pass pożittiv lejn it-titjib tal-aċċessibilità għall-infrastruttura tal-iċċarġjar tal-vetturi elettriċi. Billi jespandu n-netwerk ta’ stazzjonijiet tal-iċċarġjar fil-ħwienet ta’ Dan Murphy, aktar sidien tal-VE se jkollhom aċċess konvenjenti għall-faċilitajiet tal-iċċarġjar waqt ix-xiri jew ix-xogħol. Jallinja wkoll mad-domanda dejjem tikber għal għażliet ta 'trasport sostenibbli.

Twitter Allegatament Shadowbans The New York Times, A Reklamatur Maġġuri

F’mossa sorprendenti, Twitter, issa magħrufa bħala X, allegatament ipprojbixxiet id-dell ta’ The New York Times, biex ma tħallix lill-utenti jaraw tweets li jorbtu mal-kontenut tal-gazzetta. Din l-azzjoni hija partikolarment ironika minħabba li The New York Times hija waħda mill-kbar li jirreklama X u ilha tmexxi kampanji promozzjonali għas-sit sportiv tagħha, The Athletic.

L-ingaġġ fuq tweets li jgħaqqdu mal-websajt ta’ The New York Times naqas b’mod sinifikanti fl-aħħar ta’ Lulju u kompla jonqos matul Awwissu. Dan it-tnaqqis ġie osservat billi tqabbel l-impenn ma 'tweets minn servizzi ewlenin oħra tal-aħbarijiet bħall-BBC, CNN, Politico, il-Wall Street Journal, u l-Washington Post. Matul l-istess perjodu, l-impenn ma 'postijiet minn dawn is-siti tal-aħbarijiet li jikkompetu jew żdied jew baqa' konsistenti.

Meta (qabel Facebook) Allegatament qed tiżviluppa Mudell Avvanzat tal-AI biex tikkompeti mal-OpenAI

Meta allegatament qed tibni mudell AI avvanzat li għandu l-għan li jaqbel mal-effiċjenza tal-mudell tal-lingwa popolari ta' OpenAI, GPT-4. Din l-għodda AI se tiġġenera test u analiżi mmirati lejn in-negozji. L-għan wara dan l-isforz huwa li tikkompeti mal-influss ta 'mudelli AI ġodda li jidħlu fis-suq. Biex twettaq dan, Meta huwa rrappurtat li qed tfittex li takkwista ċipep Nvidia avvanzati.

Il-mudell AI li qed jiġi żviluppat minn Meta huwa mistenni li jgħin lin-negozji b'diversi modi, inkluż il-ġenerazzjoni ta 'test sofistikat, it-twettiq ta' analiżi kumplessi, u l-produzzjoni ta 'output addizzjonali. Billi toffri dawn is-servizzi, Meta għandha l-ħsieb li tistabbilixxi vantaġġ kompetittiv fis-suq tal-AI.

L-Arkivju tal-Internet Appelli Telf ta' Kawża tal-Librerija tal-Ebook

L-Arkivju tal-Internet ħabbar l-intenzjoni tiegħu li jappella telf reċenti f'każ dwar id-drittijiet tal-awtur rigward il-librerija tal-ebooks tiegħu. Wara soluzzjoni, l-Arkivju diġà għandu aċċess limitat għal xi wħud mill-kotba tiegħu. Id-deċiżjoni oriġinali ddeterminat li l-iskannjar tal-kotba tal-Arkivju ma jaqax taħt il-liġi tal-użu ġust tal-Istati Uniti. Konsegwentement, il-websajt kellha tirrestrinġi l-aċċess pubbliku għal kotba disponibbli kummerċjalment protetti bid-drittijiet tal-awtur.

Id-deċiżjoni tal-Arkivju tal-Internet li jappella tenfasizza l-impenn tagħhom li jippreservaw l-aċċess għall-għarfien u l-letteratura, filwaqt li jindirizzaw ukoll it-tħassib imqajjem mid-detenturi tad-drittijiet tal-awtur. Dan il-każ jenfasizza l-isfidi u d-dibattiti kontinwi dwar il-libreriji diġitali u l-użu ġust fl-era diġitali.

Eżopjaneta Potenzjalment Abitabbli, K2-18b, Identifikat minn James Webb Space Telescope

It-Teleskopju Spazjali James Webb identifika K2-18b, eżopjaneta li għandha l-potenzjal għall-abitabilità u t-tfittxija għal ħajja extraterrestri. Skopert fl-2015, K2-18b huwa maħsub li għandu oċean ta 'ilma likwidu fuq il-wiċċ tiegħu u jista' jkun fih metanu, dijossidu tal-karbonju, u sulfide dimetiliku. Din l-eżopjaneta hija akbar b'mod sinifikanti mid-Dinja, li tkejjel 8.6 darbiet id-daqs tagħha, u tippreżenta opportunità unika għall-esplorazzjoni xjentifika fil-galaxie tagħna.

Hekk kif inkomplu niskopru eżopjaneti b'karatteristiċi li jixbħu lill-pjaneta tagħna stess, it-tfittxija għall-ħajja lil hinn mid-Dinja ssir dejjem aktar attraenti. K2-18b joffri ħarsa affaxxinanti lejn il-possibbiltà ta 'dinjiet abitabbli lil hinn mis-sistema solari tagħna.

