MTV jissieħeb ma' Snapchat biex Jintegra Esperjenzi AR għall-Votazzjoni ta' Video Music Awards

MTV ingħaqdet ma' Snapchat biex jippermetti lill-utenti jivvutaw għal kategorija fil-Premjijiet tal-Mużika tal-Vidjo (VMAs) li ġejjin bl-użu ta' lentijiet bbażati fuq l-AR ta' Snapchat. Billi juża s-Snap's Camera Kit, MTV għandu l-għan li jinkorpora esperjenzi ta' realtà miżjuda (AR) fl-ispettaklu tal-premjazzjoni.

Ladarba jiġu determinati t-tliet finalisti għall-kategorija tal-Aqwa Artist Ġdid, l-utenti ta’ Snapchat se jkollhom l-opportunità li jitfgħu l-voti tagħhom permezz ta’ Lenti speċjali maħluqa minn Saucealitos. Billi jindikaw l-għażla tagħhom b'swaba waħda, żewġ jew tlieta, l-utenti jistgħu jagħżlu l-artist li jridu jivvutaw għalih. Għalkemm għadu inċert kemm se jkollha impatt il-votazzjoni ta' Snapchat fuq l-ammont finali, kull vot jgħodd.

Matul il-livestream tal-VMA, MTV qed jippjana li juri AR Moonperson, li fih selfies sottomessi mill-fann, matul l-avveniment. Bħala mess nostalġiku, MTV talbet lin-nies biex jissottomettu s-selfies tagħhom minn qabel permezz ta’ forma tradizzjonali.

Biex jimpenjaw aktar it-telespettaturi, l-individwi jistgħu jesperjenzaw l-effett AR Moonperson, billi jipproġettawh fi djarhom stess. Billi jagħżlu selfie mir-roll tal-kamera tagħhom, jistgħu jaraw lill-Moonperson f'wiċċ l-ilma b'wiċċhom viżibbli fil-viżiera.

L-utenti ta 'Snapchat jistgħu jaċċessaw dawn l-esperjenzi AR li jibdew mill-11 AM ET fit-12 ta' Settembru, bosta sigħat qabel ma l-VMA jibda fit-8 PM ET.

Filwaqt li l-VMAs preċedenti tal-MTV irreġistraw 40.1 miljun interazzjoni fuq pjattaformi popolari tal-midja soċjali bħal Facebook, Instagram, Twitter, u YouTube, Snapchat kien assenti mil-lista. Madankollu, MTV irrikonoxxa li Snapchat huwa adattat tajjeb għall-udjenza fil-mira tiegħu ta’ żgħażagħ ta’ bejn it-13 u l-24 sena.

Din il-kollaborazzjoni ma 'MTV timmarka d-dħul uffiċjali ta' Snapchat fl-ispazju tal-ispettaklu tal-premjijiet bl-użu tal-Kit tal-Kamera tiegħu. Preċedentement, Snap kien sieħeb ma 'diversi festivals tal-mużika, artisti fuq tour, u tournaments sportivi biex jintroduċu esperjenzi AR lill-partitarji. It-tim tal-futbol ta’ LA Rams, pereżempju, uża t-teknoloġija ta’ Snapchat fl-istadium biex juri lill-partitarji fuq il-big screen.

L-enfasi ta 'Snap fuq soluzzjonijiet ta' kameras tad-ditta u bbażati fuq AR saret dejjem aktar evidenti. Minbarra li tikkollabora mal-festivals tal-mużika, il-kumpanija nediet AR Enterprise Services (ARES) li toffri għodod bħal AR Try-On u l-wiri tal-prodotti 3D. Snap introduċa wkoll AR Mirja, li ppermettiet lill-marki jintegraw it-teknoloġija tiegħu fi spazji fiżiċi.

