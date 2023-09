Nintendo Switch 2 Rumors: Breath of the Wild Demo Wriet Grafika Mtejba u Ħinijiet tat-Tagħbija

Xnigħat dwar il-console li jmiss ta' Nintendo, tentattivament imsejħa 'Switch 2', ilhom jiċċirkolaw dan l-aħħar. Skont rapporti minn Eurogamer u VGC, l-iżviluppaturi magħżula kellhom l-opportunità li juru l-console waqt Gamescom 2023. Id-demo dehru verżjoni mtejba ta 'The Legend of Zelda: Breath of the Wild, għalkemm l-ispeċifiċitajiet tat-titjib ma ġewx ipprovduti dak iż-żmien.

Issa ħarġu dettalji ġodda minn podcast reċenti ta’ Nate the Hate. L-ospitant sostna li d-demo tat-teknoloġija tal-Gamescom wera Breath of the Wild taħdem b'4K 60fps, bit-titjib notevoli jkun l-eradikazzjoni tal-ħinijiet tat-tagħbija. Huwa importanti li jiġi ċċarat li dawn ix-xnigħat ma jimplikawx li t-titlu tat-tnedija tal-Iswiċċ se jerġa' jiġi rilaxxat mal-hardware li jmiss. Pjuttost, intuża biex juri l-avvanzi tekniċi tas-suċċessur.

Hemm ukoll talbiet li d-demo teknoloġiku impjegat DLSS 3.5, it-teknoloġija ta 'upscaling AI f'ħin reali ta' Nvidia. Madankollu, huwa inċert jekk id-demo użatx is-sett sħiħ tal-karatteristiċi tal-verżjoni 3.5, bħall-ġenerazzjoni tal-qafas. L-inklużjoni ta 'DLSS kienet suġġett ta' spekulazzjoni għas-suċċessur tal-Iswiċċ għal bosta snin, u s-sezzjoni tal-verżjoni 3.5 hija ċertament intriganti.

Waqt il-konverżazzjoni tal-podcast, l-ospitant semma li Marzu 2024 kienet data possibbli għalkemm ma kienx ċar jekk dan jirreferix għal data ta 'żvelar jew rilaxx. Xnigħat preċedenti aktar kmieni din is-sena ssuġġerew rilaxx tard fl-2024 għall-Iswiċċ 2.

Huwa importanti li wieħed jinnota li dawn ix-xnigħat mhumiex ikkonfermati uffiċjalment minn Nintendo f'dan iż-żmien. L-informazzjoni hija bbażata fuq sorsi u smigħ. Barra minn hekk, jekk dawn l-ispeċifikazzjonijiet huma preċiżi, huwa essenzjali li jiġi kkunsidrat li d-demo teknoloġiku murija fil-Gamescom mhux bilfors jirrifletti l-karatteristiċi tal-console finali.

Hekk kif dawn l-għajdut ikomplu jiċċirkolaw, huwa eċċitanti li wieħed jaħseb dwar il-possibilitajiet ta' verżjoni mtejba ta' Breath of the Wild fuq il-'Switch 2'. Madankollu, sakemm isiru avviżi uffiċjali minn Nintendo, dawn ix-xnigħat għandhom jittieħdu bi ftit melħ.

Sorsi:

– Eurogamer

– VGC

– Nate the Hate podcast