Ħinijiet ta' Ħruġ għal The Teal Mask DLC f'Pokemon Scarlet u Violet

It-trejners madwar id-dinja qed jistennew bil-ħerqa r-rilaxx tal-ewwel Pokémon Scarlet and Violet DLC, The Teal Mask. Sejra tniedi nhar l-Erbgħa, 13 ta 'Settembru, il-plejers huma kurjużi dwar il-ħinijiet speċifiċi tar-rilaxx fir-reġjun tagħhom.

Skont informazzjoni kkonfermata, The Teal Mask DLC se jiġi rilaxxat fil-ħinijiet li ġejjin:

– 6 pm Ħin tal-Paċifiku (12 ta’ Settembru)

– 8 pm Ħin Ċentrali (12 ta’ Settembru)

– 9 pm Ħin tal-Lvant (12 ta’ Settembru)

– 2 am Ħin tar-Renju Unit (13 ta’ Settembru)

– 3 am Ħin tal-Ewropa Ċentrali (13 ta’ Settembru)

– 5:30 am Ħin Indjan (13 ta’ Settembru)

– 9 am Ħin tal-Ġappun (13 ta’ Settembru)

Dawn il-ħinijiet jistgħu jkunu soġġetti għal tibdil, iżda l-logħba hija mistennija li titnieda madwar iż-żmien ipprovdut. Il-plejers għandhom jibqgħu aġġornati għal kwalunkwe avviżi dwar bidliet fil-ħin tar-rilaxx.

The Teal Mask hija parti minn The Hidden Treasure of Area Zero DLC għal Pokémon Scarlet u Violet. Id-DLC jieħu lill-plejers fi vjaġġ skolastiku lejn Kitakami, raħal vibranti mimli attivitajiet festivi u bejjiegħa fit-toroq. Il-Kumpanija Pokémon diġà teased mostri ġodda tal-but, Leġġendarji, u karattri li se jiġu introdotti f'The Teal Mask.

Tnixxijiet żvelaw ukoll informazzjoni addizzjonali dwar abbiltajiet ġodda, entrati Pokedex, u monsters tal-but bħal Bloodmoon Ursaluna. It-tieni parti ta 'The Hidden Area of ​​Treasure Zero DLC, imsejħa The Indigo Disk, hija skedata għal Q4/Winter rilaxx fl-2023.

Parteċipanti li jridu jesperjenzaw The Teal Mask DLC se jkollhom bżonn jew Pokémon Scarlet jew Pokémon Violet. Dawk li għandhom iż-żewġ logħob iridu jixtru kopji separati ta' The Teal Mask.

Minkejja l-kwistjonijiet tekniċi inizjali li kellhom impatt fuq l-immersjoni u l-esperjenza tal-plejers, Pokémon Scarlet u Violet kellhom tnedija ta’ suċċess kbir, u saru l-akbar rilaxx ta’ Nintendo ta’ kull żmien b’10 miljun kopja mibjugħa fl-ewwel tlett ijiem.

