Wara l-Ħġieġ: Kamp ta' Taħriġ ta' Los Angeles Kings - Ħarsa minn ġewwa lejn il-Preseason tal-NHL

In-National Hockey League (NHL) u n-Netwerk NHL ħabbru s-sħubija tagħhom mal-Los Angeles Kings għar-raba’ staġun tad-dokuseries tagħhom ta’ qabel l-istaġun b’aċċess kollu, Behind The Glass. Din is-serje ta’ tliet partijiet, prodotta minn NHL Network f’assoċjazzjoni ma’ NHL Productions, se tipprovdi ħarsa minn wara l-kwinti lejn l-intensità, id-drama, u l-kompetizzjoni ta’ preseason tal-NHL mil-lenti ta’ żewġ darbiet Stanley Cup Champion Kings.

L-istaġun li ġej ta’ Behind The Glass se jkun fih il-vjaġġ tar-Kings lejn l-Emisfera tan-Nofsinhar hekk kif jilagħbu kontra l-Arizona Coyotes f’Melbourne, l-Awstralja għall-NHL Global Series 2023. Din se tkun l-ewwel logħbiet tal-NHL li qatt intlagħbu fl-Awstralja, li jżidu l-eċċitament mas-serje. Il-plejers se jiġu mic'd up u jidhru 'l bogħod mir-rink, u joffru lill-partitarji kontenut mingħajr paragun hekk kif jikkompetu għall-post tagħhom fuq ir-roster u jippreparaw għall-ftuħ regolari tal-istaġun.

Wara żewġ rmiġġi konsekuttivi ta’ Stanley Cup Playoff, ir-Kings qajmu aspettattivi għall-organizzazzjoni. Behind The Glass se jiffoka fuq il-viċi president u maniġer ġenerali tat-tim, Rob Blake, u l-kowċ ewlieni Todd McLellan, hekk kif imexxu t-tim matul il-kamp ta’ taħriġ u jsawru l-viżjoni għal konkorrent perenni tat-Tazza Stanley. Is-serje se tipprofila wkoll plejers ewlenin bħaċ-ċentru akkwistat ġdid Pierre-Luc Dubois, stilel li qed jogħlew Adrian Kempe u Kevin Fiala, u players ewlenin veterani Anze Kopitar u Drew Doughty. Il-President tat-Tim Luc Robitaille se jipprovdi għarfien uniku dwar xi jfisser li tkun Re.

Behind The Glass inħareġ għall-ewwel darba fl-2018, u offra lill-partitarji ħarsa bla preċedent lejn il-preseason tal-NHL mill-għajnejn tan-New Jersey Devils. Minn dakinhar, is-serje kellha l-Philadelphia Flyers u l-Nashville Predators. L-edizzjoni ta’ din is-sena se tgħolli s-sehem bil-vjaġġ internazzjonali lejn Melbourne, l-Awstralja.

Il-partitarji jistgħu jistennew li jaraw kontenut bonus esklussiv u klipps minn kull episodju ta’ Behind The Glass maqsuma fuq pjattaformi tal-midja diġitali u soċjali bl-użu tal-hashtag #BehindTheGlass. Barra minn hekk, kull episodju se jkun disponibbli fuq il-pjattaforma YouTube tal-NHL, li joffri lill-partitarji aktar opportunitajiet biex jimpenjaw ruħhom mas-serje.

Behind The Glass: Los Angeles Kings Training Camp iwiegħed li jġib lill-partitarji eqreb lejn il-logħba u jipprovdi perspettiva unika u li qatt ma dehru qabel fuq it-tim u l-preseason. B'aċċess bla preċedent, din id-dokuseries żgur li teċita lill-partitarji hekk kif jantiċipaw l-istaġun li jmiss tal-NHL.

