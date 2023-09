Il-Websajt tal-Apple Store Tmur Offline qabel it-Tnedija tal-iPhone 15

Il-websajt tal-Apple Store temporanjament marret offline nhar it-Tlieta filgħodu, ftit sigħat qabel it-tnedija antiċipat ħafna tal-iPhone 15. Il-paġna ta 'destinazzjoni wriet messaġġ li jgħid li l-websajt kienet għaddejja minn aġġornamenti u ħeġġet lill-viżitaturi biex jiċċekkjaw lura dalwaqt. Logo Apple animat blu u griż, assoċjat ukoll mal-avveniment tat-tnedija tal-iPhone 15, intwera flimkien ma 'link ta' ħidma mal-livestream.

Il-Kap Eżekuttiv ta’ Apple Tim Cook se jiżvela l-aħħar verżjoni tal-prodott ewlieni tal-kumpanija fis-1 pm ET mit-Teatru Steve Jobs ta’ Apple Park. Għadu mhux ċar jekk il-ħabta tal-websajt kienx riżultat ta 'interess kbir fl-iPhone 15 jew jekk Apple hijiex tagħmel bidliet fis-suq online tagħha.

L-iPhone 15 huwa mistenni li jiġi rilaxxat fit-22 ta 'Settembru, bi tliet mudelli disponibbli f'punti ta' prezzijiet differenti. Il-verżjoni standard se tibda minn $799, filwaqt li l-għażla Pro Max se tkun pprezzata għal $1,099. Bidla notevoli fl-iPhone 15 hija l-adozzjoni ta' port standard tal-iċċarġjar USB-C, kif mitlub mill-Unjoni Ewropea. Din il-mossa timmarka tluq mill-port tal-iċċarġjar Lightning proprjetarju ta 'Apple.

L-għajdut li jdawwar l-iPhone 15 jinkludu l-introduzzjoni ta’ “Butuna ta’ Azzjoni”, li se tipprovdi lill-utenti b’aċċess rapidu għal diversi funzjonijiet u settings mingħajr ma jinfetaħ l-apparat jew jinnaviga permezz ta’ apps. Filwaqt li d-dettalji huma skarsi, l-esperti jemmnu li din il-buttuna tista’ tiddistingwi l-iPhone 15 Pro minn mudelli preċedenti.

Apple tipikament tintroduċi prodott ġdid fil-ħarifa, u l-iPhone 14 ġie rilaxxat f'Settembru tas-sena li għaddiet. L-istokk tal-kumpanija, li reċentement laħaq kapitalizzazzjoni tas-suq rekord ta '$ 3 triljun, esperjenzat tnaqqis żgħir matul in-negozjar kmieni filgħodu nhar it-Tlieta.

