F'dan l-artikolu, se nesploraw l-aqwa apps tal-iPhone b'xejn u mħallsa fl-Istati Uniti. Dawn l-apps joffru varjetà ta’ karatteristiċi u jilqgħu għal interessi u bżonnijiet differenti.

Fost l-aqwa apps tal-iPhone b'xejn fl-Istati Uniti, app waħda notevoli hija Temu: Shop Like a Billionaire. Temu jippermetti lill-utenti jixtru oġġetti ta 'lussu u jesperjenzaw l-istil ta' ħajja ta 'biljunarju. App oħra popolari hija YouTube TV, li toffri firxa wiesgħa ta 'kontenut ta' streaming għall-utenti biex igawdu. TikTok, magħruf għall-vidjows qosra virali tiegħu, jagħmel ukoll il-lista.

Min-naħa l-oħra, l-aqwa apps tal-iPhone mħallsa fl-Istati Uniti jinkludu Minecraft, logħba popolari ħafna li tippermetti lill-plejers joħolqu d-dinjiet tagħhom stess. Geometry Dash hija app oħra mħallsa li tgħaqqad il-mużika u l-logħob ibbażat fuq il-ħiliet. Il-logħba tal-bord magħrufa, MONOPOLY, għandha wkoll verżjoni diġitali disponibbli għall-utenti tal-iPhone.

Apps oħra mħallsa li jagħmlu l-lista jinkludu Heads Up!, logħba divertenti għall-partiti, u Plague Inc., logħba ta’ simulazzjoni strateġika fejn il-plejers joħolqu u jevolvu patoġenu biex jinfetta u jħassar l-umanità.

Dawn l-apps joffru firxa ta’ għażliet ta’ divertiment, minn logħob għal esperjenzi ta’ stil ta’ ħajja. Kemm jekk qed tfittex esperjenza ta’ xiri ta’ lussu jew logħba li tilgħab, hemm għażliet disponibbli fuq l-App Store.

