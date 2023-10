Iż-żieda u l-waqgħa tal-Bijoreġjun Malvinoxhosan fl-Afrika t'Isfel

By

Studju reċenti bit-titlu "Iż-Żieda u l-waqgħa tal-Bijoreġjun Malvinoxhosan (Malvinokaffric) fl-Afrika t'Isfel: Evidence for Early-Middle Devonian Biocrises at the South Pole," ippubblikat f'Earth-Science Reviews, jesplora l-estinzjoni tal-annimali tal-baħar matul il-Kmieni- Perjodu Devonjan Nofsani. Dan il-perjodu kien ikkaratterizzat minn klima aktar sħuna u livelli tal-baħar ogħla, b’massa ta’ art kbira msejħa Gondwana li tinsab ħdejn il-Pol t’Isfel.

Ir-riċerkaturi, immexxija minn Dr. Cameron Penn-Clarke, ġabru u analizzaw ammont sinifikanti ta 'dejta fossili biex jifhmu l-oriġini u l-għajbien tal-bijota Malvinoxhosan, grupp ta' annimali tal-baħar li rnexxew f'ilmijiet aktar friski u inkludew diversi tipi ta 'frott tal-baħar. Permezz ta 'tekniki avvanzati ta' analiżi tad-dejta, identifikaw saffi distinti fil-blat tal-qedem, kull wieħed juri tnaqqis fin-numru ta 'speċi ta' annimali tal-baħar maż-żmien.

L-istudju żvela li t-tnaqqis fil-bijota Malvinoxhosan kien korrelatat ma 'bidliet fil-livelli tal-baħar u l-klima. Hekk kif il-klima tissaħħan, l-annimali tal-baħar speċjalizzati, malvinoxhosan, bl-ilma frisk, sparixxew u ġew sostitwiti minn speċi aktar ġeneralisti adattati għal ilmijiet aktar sħan. Iċ-ċaqliq tal-livelli tal-baħar sfratta l-ostakli naturali tal-oċeani, u ppermetta li ilmijiet aktar sħan minn reġjuni eqreb lejn l-ekwatur jidħlu u wasslu għall-kolonizzazzjoni ta’ speċijiet ta’ ilma aktar sħun.

L-estinzjoni tal-bijota Malvinoxhosan irriżulta f'kollass ta 'ekosistemi polari, li minnhom il-bijodiversità qatt ma rkuprat. Ir-riċerka tissuġġerixxi li l-effetti magħquda tal-bidliet fil-livell tal-baħar u fit-temperatura kienu l-fatturi ewlenin wara dan l-avveniment ta 'estinzjoni. Għadu inċert jekk dan l-avveniment ta 'estinzjoni huwiex korrelatat ma' oħrajn matul il-perjodu Devonjan Bikri u Nofsani, peress li l-inferenzi tal-età huma nieqsa.

L-istudju jenfasizza wkoll il-vulnerabbiltà tal-ambjenti polari u l-ekosistemi għal bidliet fil-livell tal-baħar u fit-temperatura. Il-fehim tal-avvenimenti tal-estinzjoni tal-passat jista’ jipprovdi għarfien siewi dwar il-kriżi attwali tal-bijodiversità li qed niffaċċjaw fil-ġurnata tal-lum.

