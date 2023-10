L-Impatt ta 'Idroġenu Newtrali fuq il-Ħarba ta' Fotoni Lyman-Alpha fil-Galassji ta' Rejonizzazzjoni-Epoka

By

L-astronomi għadhom inċerti dwar il-proċess u ż-żmien tar-rejonizzazzjoni, li huwa meta l-idroġenu fl-univers reġa' sar jonizzat wara li kien jeżisti bħala atomi newtrali għal madwar 200 miljun sena. Ir-rejonizzazzjoni hija mmexxija minn fotoni Lyman-continuum (LyC), li għandhom l-enerġija biex iħabbtu l-elettroni mill-atomi tal-idroġenu. Il-mistoqsija hija, minn fejn ġew dawn il-fotoni LyC? Ħafna astronomi jemmnu li l-galassji bikrija kellhom rwol fir-rejonizzazzjoni tal-univers.

Matul il-perjodu tar-rejonizzazzjoni, kien hemm galassji li ħarġu radjazzjoni Lyman-Alpha (Lyα), li tiġi rilaxxata meta l-atomi tal-idroġenu jittrasformaw mill-ewwel stat eċċitati tagħhom għall-istat fundamentali tagħhom. Madankollu, mhux il-fotoni Lyα kollha setgħu jaħarbu minn dawn il-galassji. Jekk foton Lyα jinfirex mat-tarf ta 'galaxie, jista' jaħrab u jiġi skopert. Jekk l-ebda fotoni Lyα ma jistgħu jaħarbu, jissuġġerixxi li l-fotoni LyC ma jistgħux jaħarbu wkoll, u dik il-galaxie ma kkontribwietx għar-rejonizzazzjoni.

Il-preżenza ta 'idroġenu newtrali (HI) f'dawn il-galaxies setgħet ixekkel il-ħarba ta' fotoni Lyα u, konsegwentement, fotoni LyC. Biex tinvestiga dan, sar studju fuq kampjun ta 'galassji osservati qrib it-tmiem tar-rejonizzazzjoni, bl-użu ta' emissjoni Lyα u [CII] (emissjoni mill-karbonju li assorbit l-ammont korrett ta 'enerġija għal elettron wieħed biex jaħrab) biex ikejlu l-redshifts tagħhom.

Il-redshifts tal-emissjoni Lyα u [CII] f'kull galaxie ġew imqabbla. Ir-riċerkaturi sabu li l-offset tal-veloċità bejn iż-żewġ tipi ta 'emissjoni, magħrufa bħala l-offset tal-veloċità Lyα, kienet korrelatata b'mod pożittiv mal-massa tal-gass HI fil-galassji mill-Epoch of Rejonization. Dan jissuġġerixxi li l-ħarba Lyα f'dawn il-galassji hija influwenzata mill-kontenut ġenerali tal-gass HI, aktar milli r-reġjuni lokali.

Is-sejbiet jindikaw li abbundanza dejjem tikber ta 'gass HI tagħmilha aktar diffiċli għall-fotoni Lyα biex jaħarbu, li wkoll ixekkel il-ħarba ta' fotoni jonizzanti LyC. Dan jissuġġerixxi li l-istudju tal-kontenut ġenerali HI tal-galassji jista 'jipprovdi għarfien dwar il-proċess ta' rejonizzazzjoni tal-univers.

Osservazzjonijiet futuri mit-Teleskopju Spazjali James Webb (JWST) huma mistennija li jipprovdu dejta ta 'kwalità ogħla dwar galassji qodma mill-era tar-rejonizzazzjoni, li joffru fehim akbar ta' dan il-perjodu sinifikanti fl-istorja tal-univers.

Sorsi: Lauren Elicker, Università ta 'Cincinnati