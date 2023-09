Nintroduċu MPXV-CRISPR: Għodda Dijanjostika Rivoluzzjonarja għall-Virus Monkeypox

Tim ta 'xjentisti mill-Istitut Peter Doherty għall-Infezzjoni u l-Immunità u l-Istitut tar-Riċerka Medika Walter u Eliza Hall żviluppa għodda dijanjostika innovattiva msejħa MPXV-CRISPR. Ippubblikat f'The Lancet Microbe, din l-għodda tutilizza t-teknoloġija CRISPR biex tiskopri l-virus tal-ġidri tax-xadini (MPXV) f'kampjuni kliniċi malajr u b'mod preċiż, u ssuperat il-metodi dijanjostiċi eżistenti. Timmira speċifikament sekwenzi ġenetiċi uniċi għall-MPXV, li jagħmilha l-ewwel metodu dijanjostiku tat-tip tiegħu bbażat fuq CRISPR fl-Awstralja.

It-teknoloġija CRISPR, magħrufa għall-kapaċitajiet ta 'editjar tal-ġenoma tagħha, issa qed tiġi utilizzata għal skopijiet dijanjostiċi. Dr Soo Jen Low, Uffiċjal tar-Riċerka fl-Istitut Doherty u l-ko-ewwel awtur tal-istudju, jiddeskrivi dijanjostiċi bbażati fuq CRISPR bħala ditektifs preċiżi li jidentifikaw ħjiel speċifiċi relatati mal-preżenza ta 'patoġeni. Fil-każ ta 'MPXV-CRISPR, huwa "programmat" biex jagħraf il-virus permezz ta' gwidi ta 'inġinerija li jorbtu ma' partijiet speċifiċi tad-DNA virali.

Meta d-DNA virali jiġi skopert f'kampjun kliniku, is-sistema CRISPR tiġi ggwidata lejn il-mira u temetti sinjal biex tindika l-preżenza tal-virus. Dan il-metodu dijanjostiku jikseb sensittività u preċiżjoni komparabbli ma 'metodi PCR standard tad-deheb iżda fi frazzjoni tal-ħin.

Waħda mill-karatteristiċi innovattivi ta 'MPXV-CRISPR hija l-ħeffa tiegħu biex tipprovdi dijanjosi. Id-dijanjostiċi attwali tal-ġidri tax-xadini ħafna drabi jieħdu jiem biex jipprovdu riżultati, filwaqt li MPXV-CRISPR jista 'jiskopri l-virus f'45 minuta biss. It-tim bħalissa qed jaħdem biex jadatta din it-teknoloġija f’apparat portabbli li jista’ jintuża għall-iskoperta fuq il-post tal-virus tal-ġidri tax-xadini f’diversi settings tal-kura tas-saħħa.

Dr Shivani Pasricha, Uffiċjal Anzjan tar-Riċerka fl-Istitut tar-Riċerka Medika Walter u Eliza Hall u ko-awtur anzjan tal-istudju, jenfasizza l-impatt potenzjali ta 'MPXV-CRISPR fuq is-saħħa pubblika. Billi jtejjeb l-aċċess għal dijanjosi ta' malajr u affidabbli, partikolarment f'żoni b'riżorsi limitati jew postijiet remoti, dan l-approċċ deċentralizzat għall-ittestjar jista' jħaffef it-trattament u jtejjeb ir-riżultati tal-pazjenti.

Il-kollaborazzjoni bejn l-istituzzjonijiet ta 'riċerka kienet tinvolvi l-Istitut Doherty, il-Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research, iċ-Ċentru tas-Saħħa Sesswali ta' Melbourne, u l-Università Monash.

sors:

