Investigazzjoni tal-Perċezzjoni tal-Ħin fl-Awtiżmu: Fehim Aktar Fil-Fond Permezz ta 'Mudelli tal-Annimali

By

Il-perċezzjoni tal-ħin hija aspett kruċjali tal-konjizzjoni tal-bniedem u tal-annimali, li taffettwa t-teħid tad-deċiżjonijiet, il-memorja, il-komunikazzjoni u l-kontroll tal-mutur. Il-professur assoċjat Fuat Balci mill-Università ta’ Michigan jidħol fil-fond fil-ħidma tal-moħħ tal-bniedem u tal-annimali, jistudja s-sens tal-ħin u x-xebh u d-differenzi tiegħu bejn l-ispeċi.

Balci jiffoka speċifikament fuq iż-żmien skalari, karatteristika fundamentali tal-perċezzjoni tal-ħin kondiviża minn diversi speċi. Hekk kif l-intervalli tal-ħin jiżdiedu, il-preċiżjoni tal-ħin intern tonqos, bħal pixelation fuq skrin tat-televiżjoni. Dan jissuġġerixxi li l-funzjoni tal-istopwatch tal-moħħ tal-bniedem hija ppreservata b'mod evoluttiv u komparabbli fost speċi differenti.

Il-fehim tal-perċezzjoni tal-ħin għandu implikazzjonijiet prattiċi, inkluż għarfien dwar il-pedamenti evoluzzjonarji tal-moħħ tal-bniedem u l-użu ta 'mudelli tal-annimali biex jistudjaw il-moħħ tal-bniedem. Ir-riċerka ta' Balci tippermetti wkoll l-esplorazzjoni ta' tfixkil fil-perċezzjoni tal-ħin assoċjati ma' disturbi newroloġiċi bħall-awtiżmu, li potenzjalment iwasslu għal interventi terapewtiċi.

Studji wrew li individwi bl-awtiżmu jista 'jkollhom tfixkil fl-arloġġ intern tagħhom, li jirriżulta f'sens akbar ta' inċertezza. Din l-inċertezza miżjuda tista 'tikkontribwixxi għal imġieba ripetittiva u karatteristiċi karatteristiċi oħra tal-awtiżmu. Balci għandu l-għan li jikxef ir-relazzjoni bejn id-defiċits tal-perċezzjoni tal-ħin u s-sintomi usa’ tal-awtiżmu.

Permezz tal-proġett tiegħu, intitolat "NeVRo: Combining calcium imaging, optogenetics and virtual reality to investigate internal clock in awtism," Balci juża mudelli ta 'annimali awtistiċi biex jesplora r-rwol tal-perċezzjoni tal-ħin fid-disturbi tal-ispettru tal-awtiżmu. Ambjenti tradizzjonali tal-ittestjar tal-annimali f'kaxxi żgħar jillimitaw l-osservazzjoni tal-imgieba naturali. Balci jegħleb din il-limitazzjoni billi joħloq kundizzjonijiet ta' ttestjar ekoloġikament validi bl-użu tat-teknoloġija tar-realtà virtwali.

Fis-sistema sperimentali ta’ Balci, il-ġrieden jiġru fuq ballun sospiż, u jikkontrollaw il-movimenti tagħhom f’ambjent virtwali. Dan l-approċċ jipprovdi ambjent ta 'ttestjar aktar realistiku u jippermetti l-osservazzjoni ta' attività ta 'newroni individwali fuq livell ċellulari. Balci jgħaqqad ir-realtà virtwali ma' teknoloġiji avvanzati bħall-immaġini tal-kalċju u l-optoġenetika biex jimmanipula newroni speċifiċi u janalizza l-mudelli tal-attività tal-moħħ.

Dan l-approċċ magħqud imur lil hinn minn sempliċi skrining ta' mudelli ta' annimali għal mard uman u drogi. Il-fenotipi fil-fond ta' Balci jinvolvi l-analiżi ta' karatteristiċi u karatteristiċi osservabbli biex potenzjalment jikkoreġu l-attività tal-moħħ imfixkla li tidher fl-awtiżmu.

Ir-riċerka ta' Balci għandha l-għan li tipprovdi fehim aktar profond tal-mekkaniżmi konjittivi u r-rwol tagħhom f'disturbi bħall-awtiżmu. Billi jindirizza s-sintomi ewlenin tal-awtiżmu, jittama li jikxef kawża sottostanti komuni. Din l-esplorazzjoni għandha l-potenzjal li tiftaħ fehim aktar profond tat-tfixkil konjittiv fil-qalba tal-awtiżmu u twitti t-triq għal interventi terapewtiċi aktar effettivi.

Sorsi:

– Dipartiment tax-Xjenzi Bijoloġiċi tal-Università ta’ Michigan (UM Xjenzi Bijoloġiċi)

– Fuat Balci, Professur Assoċjat fix-Xjenzi Bijoloġiċi tal-UM