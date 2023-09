Astronomi Torok Jistudjaw NGC 2509 Open Cluster Bl-Użu tad-Dejta Gaia

By

Bl-użu ta' data mis-satellita Gaia tal-ESA, astronomi mill-Università ta' Istanbul wettqu studju dwar il-cluster miftuħ NGC 2509, li pprovdew għarfien dwar il-parametri strutturali u astrofiżiċi tiegħu. Raggruppamenti miftuħa huma gruppi ta 'stilel li huma marbuta b'mod laxk gravitazjonalment ma' xulxin u huma ffurmati mill-istess sħaba molekulari ġgant. NGC 2509, li jinsab fil-kostellazzjoni ta 'Puppis, huwa raggruppament miftuħ ta' età intermedja li ġie studjat ħażin, b'ħafna mill-proprjetajiet tiegħu għadhom inċerti. Biex jinvestigaw NGC 2509, l-astronomi analizzaw dejta astrometrika u fotometrika minn Gaia Data Release 3. Huma sseparaw il-membri tal-cluster mill-istilel tal-kamp u ddeterminaw parametri fundamentali aktar preċiżi ta 'NGC 2509.

L-istudju sab li NGC 2509 għandu moviment xieraq medju ta '-2.72 u 0.8 mas/sena fit-tlugħ dritt u deklinazzjoni, rispettivament. Id-distanza stmata tagħha hija ta 'madwar 8,200 sena dawl, u l-età tagħha hija x'aktarx 1.5 biljun sena. Ir-raġġ li jillimita l-cluster huwa madwar 16.7 snin ħfief, u l-ħmura hija 0.1 mag. Il-metalliċità ta 'NGC 2509 hija mkejla li tkun f'livell ta' 0.0152 dex, u d-densità stellari ċentrali tagħha hija bejn wieħed u ieħor 32.33 stilel/arcmin².

L-espansjoni tal-lista ta 'clusters miftuħa galattiċi magħrufa u l-istudju tagħhom fid-dettall hija kruċjali biex insaħħu l-fehim tagħna tal-formazzjoni u l-evoluzzjoni tal-galaxie tagħna. Dan l-istudju jikkontribwixxi għall-għarfien ta 'NGC 2509 u jipprovdi informazzjoni siewja dwar il-proprjetajiet tiegħu. Aktar riċerka u studju ta 'clusters miftuħa se jkomplu jikxfu aktar dwar in-natura kkomplikata tal-univers tagħna.

