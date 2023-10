TOI-1801 b: Mini-Neptune Temperat f'Sistema Planetarja Żgħażagħ

By

Aħna nħabbru l-iskoperta ta 'TOI-1801 b, mini-Neptune moderat affaxxinanti li jorbita madwar stilla nana M żgħira. Inizjalment identifikat bħala kandidat tal-pjaneta TESS f'April 2020, TOI-1801 b għandu perjodu ta' 21.3 jum. Madankollu, osservazzjonijiet sussegwenti bbażati fuq l-art, inkluża fotometrija fit-transitu u barra u kejl preċiż tal-veloċità radjali, wrew li l-perjodu veru tal-pjaneta huwa ta '10.6 ijiem.

Permezz ta 'dawn l-osservazzjonijiet ta' segwitu, iddeterminajna li TOI-1801 b għandu massa ta '5.74 ± 1.46 M⊕ u raġġ ta' 2.08 ± 0.12 R⊕. Fuq il-bażi ta 'dan il-kejl, nistgħu niddeduċu b'fiduċja li TOI-1801 b huwa magħmul prinċipalment minn ilma u blat, b'ammont negliġibbli (sa 2% bil-massa) ta' gass idroġenu fl-atmosfera tiegħu.

Barra minn hekk, l-età tas-sistema, stmata li hija ta 'madwar 900 miljun sena, tpoġġi TOI-1801 b fost il-popolazzjoni ta' eżopjaneti żgħażagħ li jgħaddu. Plottjat flimkien ma 'eżopjaneti oħra magħrufa, TOI-1801 b jispikka bħala membru uniku.

Fid-dijagramma li turi r-relazzjoni massa-raġġ, l-inċertezzi ta 'TOI-1801 b huma murija bħala reġjuni sfumati kkuluriti b'livelli ta' kunfidenza. Il-mudelli tal-kompożizzjoni, rappreżentati minn linji kkuluriti differenti, jipprovdu għarfien dwar l-istruttura potenzjali tal-eżopjaneta. Speċifikament, il-pannelli tan-nofs u tal-lemin juru mudelli ta 'kompożizzjoni mingħajr gass u b'pakkett tal-gass, rispettivament. Il-linji solidi u bit-tikek fil-pannell tal-lemin jindikaw xenarji ta' temperatura differenti għall-envelop tal-gass.

Bħala referenza, id-dijagramma tinkludi wkoll id-Dinja u Neptune. Barra minn hekk, aħna ninkludu B22 u M22 bħala referenzi minħabba riżultati konfliġġenti ppubblikati għall-istess pjaneta, li jindikaw kejl differenti.

Bħala konklużjoni, TOI-1801 b jirrappreżenta żieda interessanti għall-għarfien tagħna tal-eżopjaneti. In-natura moderata, il-kompożizzjoni, u l-età żgħira tagħha jagħmluha mira konvinċenti għal aktar investigazzjoni. L-istudju li għadu għaddej ta 'eżopjaneti bħal dawn jikkontribwixxi għall-fehim tagħna tal-formazzjoni u l-evoluzzjoni planetarja f'ambjenti diversi lil hinn mis-sistema solari tagħna.

Definizzjonijiet:

– TESS: Satellita ta' Stħarriġ ta' Exoplanet li qed jgħaddi

– M nanu: Tip ta’ stilla tas-sekwenza ewlenija, magħrufa wkoll bħala nana ħamra, b’massa bejn 0.08 u 0.6 darbiet dik tax-Xemx.

– Veloċità radjali (RV): Il-kejl tal-moviment ta' stilla lejn jew 'il bogħod minn osservatur bl-użu tal-effett ta' ċaqliq Doppler.

– Massa u Raġġ: Il-massa tirreferi għall-ammont ta 'materja f'oġġett, filwaqt li r-raġġ ikejjel id-distanza miċ-ċentru sal-wiċċ ta' barra.

– Linji ta' iso-densità: Linji griżi b'sing fuq id-dijagramma tar-raġġ tal-massa li jirrappreżentaw linji ta' densità ugwali f'mudelli ta' kompożizzjoni differenti.

– Entropija speċifika: Proprjetà termodinamika li tikkwantifika d-diżordni jew ir-randomness ta’ sistema.

– H2: Gass ta' l-idroġenu molekulari.

– CARMENES u KIRI: Strumenti użati għal kejl preċiż tal-veloċità radjali.

