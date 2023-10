Nesploraw Liġijiet ta 'Konservazzjoni fil-Mekkanika Quantum

By

Il-liġijiet ta 'konservazzjoni huma prinċipji fundamentali fil-fiżika li jiddeskrivu l-preservazzjoni ta' ċerti kwantitajiet jew proprjetajiet f'sistemi fiżiċi iżolati matul iż-żmien. Dawn il-liġijiet, li jinkludu l-konservazzjoni tal-massa-enerġija, il-momentum, u l-ċarġ elettriku, huma kruċjali biex wieħed jifhem l-imġiba tal-univers. Huma jiddeterminaw il-proċessi li jistgħu jew ma jistgħux iseħħu fin-natura. Pereżempju, il-konservazzjoni tal-momentum turi li s-somma tal-momenta kollha tibqa 'kostanti f'sistema magħluqa qabel u wara avveniment, bħal ħabta.

Filwaqt li l-liġijiet tal-konservazzjoni huma stabbiliti sew fil-mekkanika klassika, isiru aktar intriganti fil-qasam tal-mekkanika kwantistika. Fil-mekkanika kwantistika, teoremi ta 'konservazzjoni huma derivati ​​minn prinċipji bħas-simmetriji ta' sistemi fiżiċi, b'differenza mill-mekkanika klassika fejn huma preżunti mill-bidu.

Fi studju ġdid ippubblikat fi Proceedings of the National Academy of Sciences, ir-riċerkaturi żviluppaw esperiment ta 'ħsieb biex jesploraw aktar il-liġijiet ta' konservazzjoni fil-mekkanika kwantistika. Esperimenti tal-ħsieb, xenarji ipotetiċi użati biex jesploraw il-konsegwenzi tat-teoriji u l-prinċipji, jipprovdu għarfien ġdid dwar in-natura tal-mekkanika kwantistika.

L-esperiment tal-ħsieb maħluq mir-riċerkaturi jinvolvi żewġ karattri, Alice u Bob, bilqiegħda fuq siġġijiet bir-roti iħarsu lejn xulxin. Meta jimbuttaw lil xulxin, jimxu f'direzzjonijiet opposti bl-istess veloċità, li jirriżulta f'somma kostanti ta 'veloċitajiet ugwali għal żero. Dan juri l-konservazzjoni tal-momentum fi ħdan il-qasam quantum.

Is-sinifikat ta 'dan l-esperiment tal-ħsieb jestendi lil hinn mix-xenarju speċifiku tiegħu. Dan juri l-applikabbiltà universali tal-liġijiet ta 'konservazzjoni, li jinkludi xenarji b'mases li jvarjaw, moviment inizjali, u interazzjonijiet kumplessi. Il-liġijiet dwar il-konservazzjoni joħorġu mis-simmetriji misjuba fin-natura, u l-prevedibbiltà tagħhom tgħodd irrispettivament mid-dettalji speċifiċi tal-interazzjonijiet.

Fil-mekkanika kwantistika, madankollu, il-liġijiet tradizzjonali tal-konservazzjoni jiffaċċjaw sfidi. Il-kejl ta' kwantità speċifika f'sistema quantum tfixkel is-sistema, u b'mod fundamentali tbiddel l-evoluzzjoni sussegwenti tagħha. Biex tingħeleb din l-isfida, ir-riċerkaturi fasslu setup sperimentali li kien jinvolvi l-preparazzjoni ta 'sistema quantum fi stat inizjali speċifiku u l-kejl ta' kwantità kkonservata immedjatament wara l-preparazzjoni. Imbagħad ippermettew lis-sistema tevolvi mingħajr ebda kejl, u żvelaw li l-konservazzjoni tal-momentum angolari tippersisti anke f'każijiet individwali.

Dan l-istudju jikkontribwixxi għal fehim aktar profond tal-prinċipji sottostanti tal-mekkanika kwantistika u l-liġijiet ta 'konservazzjoni li jirregolaw l-imġieba tas-sistemi quantum. Billi jesploraw dawn il-liġijiet permezz ta 'esperimenti ta' ħsieb u setups sperimentali innovattivi, ix-xjentisti jistgħu jkomplu jiżvelaw il-misteri tal-isfera kwantistika.

