Immudellar tal-Atmosfera tad-Dinja matul iż-żmien: Implikazzjonijiet għat-Tiftix għall-Ħajja fuq Exoplanets

Ix-xjentisti li jistudjaw l-astrobijoloġija, it-tfittxija għall-ħajja fl-Univers, ħafna drabi jużaw id-Dinja bħala mudell biex jifhmu l-proċessi bijoloġiċi u evoluttivi. Dan jinkludi t-tiftix għal pjaneti li jixbħu d-Dinja, magħrufa bħala analogi tad-Dinja. Speċifikament, ix-xjentisti jfittxu pjaneti tal-blat li jorbitaw fiż-żona abitabbli tal-istilla tagħhom u għandhom atmosferi komposti minn nitroġenu, ossiġnu u dijossidu tal-karbonju. Madankollu, l-atmosfera tad-Dinja inbidlet b'mod sinifikanti maż-żmien.

Riċerkaturi mill-Università ta’ Cornell ħolqu simulazzjoni tal-atmosfera tad-Dinja matul l-Eon Phanerozoic, l-aħħar 500 miljun sena tal-istorja tad-Dinja. Din is-simulazzjoni jista' jkollha implikazzjonijiet sinifikanti fit-tfittxija għall-ħajja fuq pjaneti extrasolar. It-tim, immexxi minn Rebecca Payne u Lisa Kaltenegger, ħoloq mudell li jgħaqqad mudelli tal-klima stabbiliti ma’ simulazzjonijiet atmosferiċi ġodda biex ibassar kif kienet tkun tidher l-atmosfera ta’ dan il-perjodu.

L-Eon Phanerozoic huwa partikolarment importanti għall-evoluzzjoni tal-atmosfera tad-Dinja u l-ħajja terrestri. Dan il-perjodu ra żieda fil-kontenut ta 'ossiġnu u l-emerġenza ta' annimali, dinosawri, u pjanti ta 'l-art. Billi janalizzaw l-ispettri tat-trażmissjoni tad-Dinja matul l-Eon Phanerozoic, ix-xjentisti jistgħu jiksbu għarfien dwar il-kompożizzjoni tal-atmosfera ta 'eżopjaneta.

It-tim ta 'riċerka sab li l-firem kimiċi tal-ħajja fl-atmosfera ta' exoplanet simili tad-Dinja jkunu aktar evidenti matul l-Eon Fanerozoic meta mqabbla mad-Dinja moderna. Dan huwa minħabba l-livelli ogħla ta 'ossiġnu li kkaratterizzaw dan il-perjodu. L-istudju identifika wkoll żewġ pari bijofirem ewlenin, ossiġnu u metanu, u ożonu u metanu, li dehru aktar b'saħħithom madwar 300 miljun sena ilu meta l-livelli ta 'ossiġnu kienu ogħla b'mod sinifikanti.

Din ir-riċerka hija kruċjali fit-tfittxija għal sinjali tal-ħajja fuq exoplanets. Billi jifhmu kif l-atmosfera tad-Dinja evolviet maż-żmien, ix-xjentisti jistgħu jinterpretaw aħjar id-dejta miksuba mill-osservazzjonijiet tal-eżopjaneti. Dan l-għarfien se jgħin biex jiġu identifikati miri promettenti għal missjonijiet futuri, bħal James Webb Space Telescope tan-NASA, fit-tfittxija biex tinstab ħajja lil hinn mis-sistema solari tagħna.

