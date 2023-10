Riċerkaturi Żviluppaw Nanopartiċelli Manjetiċi biex Inaddfu t-Tniġġis tal-Idrokarburi fl-Ilma

Minbarra li jikkontribwixxi għall-kriżi tal-klima permezz tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra, l-użu mifrux tal-idrokarburi, li huma l-komponenti ewlenin tal-fjuwils fossili, joħloq sfidi ambjentali sinifikanti. L-idrokarburi huma l-aktar klassi abbundanti ta’ sustanzi li jniġġsu organiċi fid-Dinja u jinsabu fiż-żejt mhux raffinat, komunement użat bħala fjuwils għat-trasport u t-tisħin, kif ukoll f’materjali tal-plastik.

Minkejja l-għarfien dejjem akbar tal-impatti devastanti tat-tibdil fil-klima, l-ekonomija globali għadha tiddependi ħafna fuq il-fjuwils fossili. Skont karta reċenti ppubblikata f'Advanced Science, il-produzzjoni dinjija ta 'żejt mhux raffinat u gass naturali tammonta għal biljuni ta' tunnellati, li tikkontribwixxi għar-rilaxx ta 'ammonti vasti ta' gassijiet serra. Minbarra l-implikazzjonijiet ambjentali magħrufa sew, il-preżenza estensiva ta' tniġġis mikroplastiku derivat mill-idrokarburi qajmet tħassib. Il-mikroplastiks instabu f’żoni remoti bħall-Artiku, u anke fis-sħab.

L-indirizzar ta' din il-kwistjoni urġenti tat-tniġġis tal-plastik u l-kontaminazzjoni tal-idrokarburi fl-ilma jeħtieġ soluzzjonijiet effettivi. Filwaqt li qed isiru sforzi biex jitbiegħdu mill-fjuwils fossili u jiġu esplorati għażliet alternattivi għall-prodotti tal-plastik, huwa meħtieġ metodu affidabbli biex jitneħħew l-idrokarburi mill-ilma. Il-metodi attwali, bħal xkumar u flokulazzjoni, jistgħu biss ineħħu biċċiet akbar ta 'mikroplastiks, u jħallu partiċelli iżgħar mhux affettwati.

Biex tindirizza din il-problema, tim ta 'riċerkaturi mmexxi minn Marcus Halik f'Friedrich-Alexander-Universität żviluppa metodu ta' rimedju universali bl-użu ta 'nanopartiċelli ta' ossidu tal-ħadid superparamanjetiku (SPIONs). Dawn in-nanopartiċelli għandhom daqs ta' bejn wieħed u ieħor 10 nm u għandhom erja kbira tal-wiċċ attiva. Il-proprjetà tas-superparamagnetism tal-SPIONs tippermettilhom li jinġabru faċilment bl-użu ta 'kalamita esterna.

Ir-riċerkaturi wrew l-effettività tat-teknoloġija tat-tindif tal-ilma manjetiku tagħhom billi neħħew b'suċċess diversi idrokarburi, inklużi żjut u partiċelli mikroplastik, minn kampjuni ta 'ilma differenti. L-SPIONs instabu li huma riċiklabbli u setgħu jintużaw diversi drabi. Interessanti, wara ċiklu wieħed ta 'rimedju, it-taħlita ta' partiċelli tal-ħadid u skart tal-plastik xorta wriet proprjetajiet li jassorbu ż-żejt, qabżet SPIONs nodfa waħedhom.

Għalkemm għad hemm xi sfidi biex jingħelbu, bħas-sejba ta’ soluzzjoni għar-riċiklaġġ tal-idrokarburi miġbura, it-tim jemmen li x-xogħol tagħhom se jikkontribwixxi għall-prevenzjoni tad-dħul ta’ mikroplastiks u sustanzi li jniġġsu organiċi fl-oċeani u sorsi oħra tal-ilma. Qed jaħdmu wkoll biex jespandu l-firxa ta’ sustanzi li jniġġsu li l-SPIONs jistgħu jimmiraw, inklużi sustanzi li jniġġsu inorganiċi. Aktar żvilupp ta 'prototip ta' separatur manjetiku u appoġġ finanzjarju huma meħtieġa biex jiġu realizzati dawn l-avvanzi.

Dan l-approċċ innovattiv li juża nanopartiċelli manjetiċi joffri potenzjal promettenti biex tiġi indirizzata l-kwistjoni globali tat-tniġġis tal-idrokarburi fl-ilma. Billi niżviluppaw metodi effettivi biex ineħħu u jiġu riċiklati l-idrokarburi, nistgħu nnaqqsu l-impatti fuq l-ambjent u nimxu lejn futur aktar sostenibbli.

