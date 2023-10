Tniġġis Għoli tas-Sema: Traċċi ta' Junk Spazjali Jinstab fl-Istratosfera tad-Dinja

Ix-xjentisti li janalizzaw data miġbura minn ajruplan ta’ riċerka fl-istratosfera għamlu skoperta sorprendenti – biċċiet żgħar ta’ metall u elementi eżotiċi minn vetturi spazjali mormija. Ir-riċerka, imwettqa min-National Oceanic Atmospheric Administration (NOAA), flimkien ma 'Purdue University u l-Università ta' Leeds, sabet aluminju u metalli oħra inkorporati f'madwar 10% tal-partiċelli fl-istratosfera. Fost l-aktar elementi mhux mistennija kien hemm nijobju u ħafnju, li huma elementi rari li ma jinstabux tipikament f'dan ir-reġjun tal-atmosfera. Il-misteru tal-oriġini tagħhom ġie solvut meta l-elementi ġew rintraċċati lura għal satelliti u rokit boosters, li jużawhom f'ligi reżistenti għas-sħana u ta 'prestazzjoni għolja.

Ir-riċerka użat strument speċjalizzat imsejjaħ PALMS (Particle Analysis by Laser Spectrometry) installat fuq inġenju tal-ajru tar-riċerka biex jiġbor u janalizza kimikament partiċelli tal-arja individwali. L-istudju, ippubblikat fil-Proceedings of the National Academy of Sciences, kellu l-għan li jistudja l-partiċelli tal-ajrusol fl-istratosfera. L-istratosfera, it-tieni saff ta 'l-atmosfera tad-Dinja, hija dar għas-saff ta' l-ożonu, li jipproteġi l-pjaneta minn dawl ultravjola ta 'ħsara.

Filwaqt li l-ammont ta 'tniġġis mill-junk spazjali jista' jidher żgħir, b'aktar minn 5,000 satellita mnedija f'dawn l-aħħar ħames snin u l-aspettattiva li ħafna minnhom eventwalment jerġgħu jidħlu fl-atmosfera, hemm bżonn li wieħed jifhem kif dan se jaffettwa aerosols stratosferiċi. OrbitingNow, organizzazzjoni li ssegwi oġġetti fl-ispazju, bħalissa timmonitorja madwar 8,000 oġġett f'orbita baxxa tad-Dinja li eventwalment se jinħarqu fl-atmosfera.

Din ir-riċerka tenfasizza l-impatt li ma tidhirx tal-esplorazzjoni spazjali fuq l-ambjent tad-Dinja u l-importanza tar-rimi responsabbli tad-debris spazjali. Li nifhmu kif il-junk spazjali jaffettwa l-atmosfera tagħna huwa kruċjali kemm għall-protezzjoni tal-pjaneta tagħna kif ukoll għall-iżvilupp sostenibbli tat-teknoloġija spazjali.

