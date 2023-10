Iċ-Ċirku tan-Nar: Eklissi Solari Annulari f'Albuquerque, New Mexico

By

L-eklissi solari annulari, magħrufa wkoll bħala “iċ-ċirku tan-nar,” hija avveniment ċelesti tal-isturdament li jseħħ meta d-Dinja, il-qamar u x-xemx jallinjaw perfettament. B'differenza għal eklissi solari totali, fejn il-qamar jinsab fl-eqreb distanza tiegħu għad-Dinja, waqt eklissi annulari, il-qamar ikun qrib jew fl-eqreb punt tiegħu mid-Dinja. Dan jirriżulta f'ċirku qawwi ta 'dawl tax-xemx madwar il-qamar mudlam.

Fl-14 ta’ Ottubru, eklissi solari annulari rari se tkun viżibbli madwar porzjon kbir tal-Punent tal-Istati Uniti, minn Oregon sa Texas. Waqt l-ogħla livell tal-vista, aktar minn 90% tax-xemx se tkun mgħottija mill-qamar. Biex naraw iċ-ċirku tan-nar, wieħed irid iqiegħed ruħu fil-mogħdija ta '116-il mil wiesgħa ta' l-eklissi.

Albuquerque, New Mexico, huwa post konvenjenti għal ħafna biex josservaw dan il-fenomenu ċelesti. L-eklissi se tibda f'Albuquerque fid-9:13 am MST u tilħaq l-annularità fl-10:36 am Wara, il-qamar gradwalment se jitbiegħed mix-xemx, u s-sema jibda jgħajjat.

Biex ittejjeb l-esperjenza tal-wiri, l-Università ta 'New Mexico qed tospita ċelebrazzjoni Enchanted Eclipse 2023 f'Johnson Field. Dan l-avveniment se jibda fit-8:30 am u jipprovdi nuċċalijiet tax-xemx, mapep, u teleskopji għall-osservazzjoni sigura tal-eklissi. Huwa importanti li wieħed jinnota li dawk li qed jippjanaw li jagħmlu ritratt tal-eklissi se jkollhom bżonn filtru solari għall-kameras tagħhom biex jipproteġu l-għajnejn u t-tagħmir tagħhom.

Iċ-ċelebrazzjoni tal-Eclipse Enchanted 2023 se tikkonkludi f'12:09 pm, u tippermetti lill-parteċipanti jgawdu bis-sħiħ dan l-avveniment li jispira l-biża '.

Għal aktar informazzjoni dwar l-eklissi solari annulari u ċ-ċelebrazzjoni tal-Eclipse Enchanted 2023 f'Albuquerque, jekk jogħġbok żur www.eclipse.unm.edu.

Definizzjonijiet:

– Eklissi Solari Annulari: Eklissi li sseħħ meta l-qamar ikun qrib jew fil-punt l-aktar 'il bogħod mid-Dinja, li jirriżulta f'ċirku qawwi ta' dawl tax-xemx li jdawwar il-qamar mudlam.

– Eklissi Solari Totali: Eklissi li sseħħ meta l-qamar ikun fl-eqreb distanza tiegħu tad-Dinja, jimblokka kompletament ix-xemx u joħloq dlam temporanju.

Sors: Ir-ritratt ta’ Dave Gibson u www.eclipse.unm.edu