SpaceX Issettjat għal Żewġ Tnedija tas-Satelliti Starlink Back-to-Back fi Florida u California

SpaceX qed tipprepara għal żewġ tnedijiet konsekuttivi tas-satelliti Starlink fuq ir-rokit Falcon 9 tagħha. L-ewwel tnedija hija skedata għall-Ħadd, 8 ta’ Ottubru, minn Space Launch Complex 4 East (SLC-4E) f’Vandenberg Space Force Base f’Kalifornja. Il-21 satellita Starlink se jiġu skjerati f'orbita baxxa tad-Dinja f'12:23 am PT.

It-tnedija li ġejja se timmarka l-14-il titjira għall-ewwel stadju booster, li qabel appoġġja diversi missjonijiet inklużi Sentinel-6 Michael Freilich, DART, Transporter-7, Iridium OneWeb, SDA-0B, u tmien missjonijiet Starlink. Wara s-separazzjoni tal-istadju, l-ewwel stadju se jipprova inżul fuq id-droneship "Of Course I Still Love You" pożizzjonat fl-Oċean Paċifiku.

It-tieni lott ta’ satelliti Starlink imbagħad jitnieda nhar it-Tnejn, 9 ta’ Ottubru, minn Space Launch Complex 40 (SLC-40) f’Cape Canaveral Space Force Station fi Florida. Il-ħin skedat tat-tluq huwa 9:06 pm ET.

Simili għall-ewwel tnedija, il-booster tal-ewwel stadju Falcon 9 għat-tieni tnedija ttajjar fuq 14-il missjoni preċedenti, inklużi CRS-22, Crew-3, Turksat 5B, Crew-4, CRS-25, Eutelsat HOTBIRD 13G, mPOWER-a , PSN SATRIA, u ħames missjonijiet Starlink. L-ewwel stadju se jipprova inżul fuq id-droneship "A Shortfall of Gravitas" stazzjonat fl-Oċean Atlantiku.

SpaceX se tipprovdi webcast live taż-żewġ tnedijiet fuq il-websajt uffiċjali tagħha. Il-webcast se jibda madwar ħames minuti qabel it-tluq.

Fil-qosor, SpaceX qed iħejji żewġ tnedijiet back-to-back tas-satelliti Starlink, bl-ewwel tnedija ssir f'Kalifornja u t-tieni fi Florida. Dawn it-tnedija se jikkontribwixxu għall-iskjerament kontinwu tal-kostellazzjoni tas-satellita Starlink ta' SpaceX, li tipprovdi kopertura globali tal-internet.

Definizzjonijiet:

– Starlink: Kostellazzjoni tal-internet bis-satellita li qed tinbena minn SpaceX, li tipprovdi kopertura tal-internet globali.

– Falcon 9: Vettura tal-varar minn żewġ stadji għall-orbita żviluppata u mmanifatturata minn SpaceX.

– Orbita tad-Dinja Baxxa: Ir-reġjun tal-ispazju f'madwar 2,000 kilometru (1,200 mil) mill-wiċċ tad-Dinja fejn joperaw il-biċċa l-kbira tas-satelliti.

