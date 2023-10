SpaceX Falcon 9 Rocket se jniedi 21 Satellit Starlink

Rokit SpaceX Falcon 9 huwa skedat li jniedi 21 satellita tal-internet Starlink fl-orbita mill-Bażi tal-Forza Spazjali ta’ Vandenberg ta’ California. It-tnedija hija stabbilita għal kmieni filgħodu llum, bir-rokit jitlaq fit-3:47 am EDT. Madankollu, jekk iż-żmien ma jaħdimx, hemm tliet opportunitajiet ta 'backup disponibbli.

It-tnedija se tkun webcasted fuq X, li qabel kienet magħrufa bħala Twitter, bil-kopertura tibda madwar ħames minuti qabel it-tluq. Jekk kollox imur kif ippjanat, l-ewwel stadju tal-Falcon 9 se jerġa 'lura fid-Dinja b'mod sikur, u jinżel fuq il-vapur tad-drone "Of Course I Still Love You" madwar 8.5 minuti wara t-tnedija. L-ewwel stadju ta’ dan ir-rokit partikolari diġà lesta 16-il titjira, wieħed biss lura mir-rekord ta’ użu mill-ġdid ta’ SpaceX.

Il-21 satellita Starlink se jiġu skjerati mill-istadju ta 'fuq tal-Falcon 9 madwar 62.5 minuta wara t-tnedija. Din it-tnedija timmarka l-75 missjoni orbitali għal SpaceX fl-2023, peress li l-kumpanija għandha l-għan li tikseb 100 titjira sal-aħħar tas-sena u 144 fl-2024.

L-enfasi primarja ta' SpaceX din is-sena kienet il-bini tal-megakostellazzjoni Starlink, li għandha l-għan li tipprovdi kopertura globali tal-internet. Bħalissa, Starlink jikkonsisti fi kważi 4,900 satellita operattiva, u dan in-numru se jkompli jikber fil-futur.

