Rokit SpaceX Falcon 9 Se Jniedi 21 Satellit Starlink għall-Orbit

SpaceX qed iħejji ruħu għal tnedija ta' rokit ieħor, din id-darba biex iħaddem 21 satellita tal-internet Starlink fl-orbita. Ir-rokit Falcon 9 se jitlaq mill-Bażi tal-Forza Spazjali ta’ Vandenberg ta’ Kalifornja nhar is-Sibt fit-3:47 am EDT. Jekk ikun hemm xi dewmien, opportunitajiet ta' backup huma disponibbli bejn l-4:23 am EDT u s-6:00 am EDT.

It-tnedija se tixxandar fuq il-kont ta' SpaceX fuq X (magħruf qabel bħala Twitter) li jibda madwar ħames minuti qabel it-tluq. Jekk kollox imur skond il-pjan, l-ewwel stadju tal-Falcon 9 se jirritorna lejn id-Dinja u jinżel fuq il-vapur tad-drone "Of Course I Still Love You" madwar 8.5 minuti wara t-tnedija. Dan se jimmarka s-16-il titjira għall-ewwel stadju ta’ dan ir-rokit partikolari, titjira waħda biss inqas mir-rekord tal-użu mill-ġdid tal-kumpanija.

Wara madwar 62.5 minuta, il-21 satellita Starlink se jintużaw mill-istadju ta 'fuq tal-Falcon 9. Din it-tnedija se tkun il-75 missjoni orbitali ta' SpaceX fl-2023, hekk kif il-kumpanija tistinka biex tilħaq l-għan tagħha ta' 100 titjira sal-aħħar tas-sena, u 144 titjira fl-2024.

Il-proġett Starlink ta' SpaceX kien fokus ewlieni din is-sena, b'madwar 60% tat-titjiriet tagħhom iddedikati għall-espansjoni tal-megakostellazzjoni tal-internet. Bħalissa, hemm kważi 4,900 satellita operattiva fi Starlink, u dan in-numru se jkompli jiżdied fis-snin li ġejjin.

Sors: Deskrizzjoni tal-Missjoni SpaceX