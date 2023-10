SpaceX Tħabbar it-Tnedija Kmieni ta' Filgħodu ta' Falcon 9 Rocket

By

SpaceX ħabbret tnedija li ġejja minn Vandenberg Space Force Base. Il-kumpanija qed timmira 12:47 am fil-21 ta 'Ottubru għat-tnedija ta' rokit Falcon 9 minn SLC-4E. L-iskop ta’ din it-tnedija huwa li jiġu skjerati 21 satellita Starlink f’orbita baxxa tad-Dinja.

Fil-każ li t-tnedija ma tistax tipproċedi kif ippjanat, SpaceX identifikat tliet opportunitajiet ta 'backup bejn is-1:23 am u t-3 am għall-iskedar mill-ġdid. Barra minn hekk, hemm sitt opportunitajiet ta’ backup addizzjonali disponibbli li jibdew fil-11:26 pm is-Sibt sas-2:50 am il-Ħadd.

Għal dawk interessati, webcast live minn SpaceX se jkun aċċessibbli madwar ħames minuti qabel it-tnedija. Dan se jipprovdi lit-telespettaturi b'aġġornamenti f'ħin reali u jippermettilhom li jaraw il-missjoni kif tiżvolġi.

Ta’ min jinnota li l-booster li se jappoġġja din il-missjoni intuża 15-il darba fit-tnedija preċedenti. Wara s-separazzjoni tal-istadju, l-ewwel stadju tar-rocket mistenni jinżel fuq il-Of Course I Still Love You Droneship fl-Oċean Paċifiku. Din l-użu mill-ġdid hija pass importanti fl-isforzi ta' SpaceX biex tnaqqas l-ispiża tal-esplorazzjoni spazjali u tagħmilha aktar sostenibbli.

Rigward l-impatt lokali, ma huma mistennija li jinstemgħu l-ebda boom soniċi waqt din it-tnedija. Din hija aħbar tajba għar-residenti fil-viċin, peress li l-booms soniċi jistgħu jfixklu u jissortu.

B'mod ġenerali, din it-tnedija kmieni filgħodu minn SpaceX tirrappreżenta pass ieħor 'il quddiem fil-missjoni kontinwa tal-kumpanija biex tiżviluppa u tespandi n-netwerk globali tagħha tal-internet bis-satellita.

Definizzjonijiet:

– Rokit Falcon 9: Vettura tal-varar orbitali f'żewġ stadji żviluppata minn SpaceX. Huwa ddisinjat għat-trasport affidabbli u sikur ta 'satelliti u payloads fl-ispazju.

– Satelliti Starlink: Kostellazzjoni ta' satelliti żgħar skjerati minn SpaceX bil-għan li tipprovdi kopertura globali tal-broadband.

– Ovvjament I Still Love You Droneship: Vapur tad-drone awtonomu użat minn SpaceX għall-inżul u l-irkupru tar-rokit boosters fuq il-baħar.

Sors: SpaceX (l-ebda URL ipprovdut)