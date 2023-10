Rimi tas-Satelliti: Tħassib Ambjentali li qed jikber fl-Ispazju

By

Satelliti li waslu fit-tmiem tal-ħajja operattiva tagħhom joħolqu dilemma għall-aġenziji spazjali. Il-metodi attwali ta 'rimi ta' dawn il-vetturi spazjali qed iħalluhom fl-orbita, jagħtu spinta lill-orbiti taċ-ċimiterju 'l bogħod mis-satelliti operattivi, jew jidderieġuhom lura lejn id-Dinja għal dħul mill-ġdid atmosferiku. Madankollu, studju reċenti li sar minn riċerkaturi mill-Università ta 'Purdue u NOAA wera li d-dħul mill-ġdid atmosferiku mhuwiex mingħajr konsegwenzi.

Tradizzjonalment, id-dħul mill-ġdid atmosferiku kien meqjus bħala metodu affidabbli għar-rimi tas-satelliti f'orbita baxxa tad-Dinja (LEO). Hekk kif LEO sar dejjem aktar miżgħud bis-satelliti f'dawn l-aħħar snin, dan il-metodu ta 'rimi kiber aktar popolari. Madankollu, l-istudju ppubblikat fil-Proceedings of the National Academy of Sciences jiżvela li d-dħul mill-ġdid atmosferiku qed jikkawża li r-reġjun ta 'fuq tal-atmosfera tad-Dinja jiġi kkontaminat bil-fdalijiet vaporizzati ta' vetturi spazjali.

It-tim tar-riċerka nnota bidla fil-kompożizzjoni tas-sħab tal-joni li tħallew warajhom mill-meteoriti li jidħlu fl-atmosfera. Huma skoprew li l-marki tas-swaba’ kimika li qed tinbidel ta’ dawn il-partiċelli kienet potenzjalment dovuta għan-numru dejjem jikber ta’ vetturi spazjali li jerġgħu jidħlu fl-atmosfera. Biex jikkonfermaw is-sejbiet tagħhom, ir-riċerkaturi qabbdu strumenti mal-ajruplani u wettqu kejl dirett tal-atmosfera madwar 12-il mil fuq l-Alaska u l-Istati Uniti kontinentali.

Ir-riżultati tal-istudju wrew konċentrazzjoni sinifikanti ta 'metalli fl-atmosfera, inklużi l-litju, l-aluminju, ir-ram, iċ-ċomb, il-manjeżju u s-sodju, li ssegwi mill-qrib b'dħul mill-ġdid tas-satellita. Barra minn hekk, ir-riċerkaturi osservaw ukoll li 10% tal-partiċelli tal-ajrusol responsabbli għall-protezzjoni tas-saff tal-ożonu kien fihom aluminju.

Filwaqt li l-impatt sħiħ ta 'dawn is-sejbiet fuq l-ambjent u t-tibdil fil-klima għadu mhux ċar, ir-riċerkaturi jemmnu li jenfasizza l-impatt sinifikanti tat-titjir spazjali tal-bniedem fuq il-pjaneta. Il-fehim tal-konsegwenzi taż-żieda fil-konċentrazzjonijiet tal-metall fl-atmosfera huwa kruċjali biex jiġu vvalutati riskji potenzjali kemm għas-saff tal-ożonu kif ukoll għall-ħajja fuq il-wiċċ tad-Dinja. Se jkunu meħtieġa aktar studji biex jifhmu bis-sħiħ l-implikazzjonijiet tal-metodi ta’ rimi bis-satellita fuq l-ambjent u jiddeterminaw jekk għandhomx jiġu esplorati strateġiji alternattivi biex tittaffa l-kontaminazzjoni tal-atmosfera tad-Dinja.

– Definizzjoni: Low Earth Orbit (LEO) huwa reġjun tal-ispazju f'madwar 2000 kilometru mill-wiċċ tad-Dinja fejn jgħixu l-biċċa l-kbira tas-satelliti u l-Istazzjon Spazjali Internazzjonali.

– Definizzjoni: Dħul mill-ġdid atmosferiku huwa l-proċess li bih vettura spazjali jew satellita tidħol fl-atmosfera tad-Dinja wara li temm il-missjoni tagħha jew waslet fit-tmiem tal-ħajja operattiva tagħha.