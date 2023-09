L-Istorja Evoluzzjonarja Tiżvela Tkabbir Bil-mod fil-Kukkudrilli

By

Studju reċenti ppubblikat f'Current Biology bit-titlu "Origins of slow growth on the crocodilian stem lineage" tefa' dawl dwar għaliex il-kukkudrilli, inklużi l-kukkudrilli u l-alligaturi, jikbru bil-mod meta mqabbla mal-eqreb qraba ħajjin tagħhom, l-għasafar. It-tim ta 'riċerka investiga l-istruttura interna tal-għadam fossili minn antenati kukkudrilli ta' 200 miljun sena, magħrufa bħala crocodylomorphs, u sab li kiber bil-mod, simili għall-kukkudrilli moderni.

Ir-riċerkaturi kienu sorpriżi meta jiskopru li t-tessuti tal-għadam ta 'dawn il-kukkodilomorfi tal-qedem kienu jikkonsistu f'tip imsejjaħ għadam b'fibri paralleli, li jindika rata ta' tkabbir bejn l-antenati tagħhom li qed jikbru malajr u l-kukkudrilli tal-lum li jikbru bil-mod. Din is-sejba tisfida t-twemmin komuni li t-tkabbir bil-mod fil-kukkudrilli ħajjin huwa marbut mal-istili tal-ħajja sedentarji u semi-akkwatiċi tagħhom. Dawn il-krocodylomorphs bikrija kienu annimali attivi u kompletament terrestri, mhux il-predaturi tal-imbuskati mifruxa li jeżistu llum.

L-istudju kien jinvolvi wkoll l-eżaminazzjoni ta’ fossili minn antenat kukkudiljan ġiganteski li għadu kif ġie skopert li għex 210 miljun sena ilu fl-Afrika t’Isfel. Ir-riċerkaturi analizzaw l-għadam taħt mikroskopju b'qawwa għolja biex jiddeterminaw l-età tal-mewt, ir-rata ta 'tkabbir annwali, u l-karatteristiċi tat-tessut tal-għadam. Meta qabblu l-kampjun il-ġdid ma 'speċi magħrufa oħra, huma identifikawh bħala antenat tal-kukkudrill bikri ħafna, possibilment l-aktar kmieni mill-grupp li jinkludi kukkudrilli moderni.

Ir-riċerkaturi sabu li l-ispeċi ġgant kibret aktar bil-mod minn rettili kbar oħra ta’ żmienha, bħad-dinosawri. Din l-istrateġija ta' tkabbir bil-mod baqgħet tippersisti u naqset aktar fi speċi ta' krokodilomorfi evolvew aktar reċentement. Tkabbir bil-mod sar karatteristika tal-kukkodilomorfi magħrufa kollha li jinżlu mill-antenat tal-qedem tagħhom, li ppermettilhom jgħixu avveniment ta 'estinzjoni tal-massa fl-aħħar tal-Perjodu Triassiku.

Min-naħa l-oħra, id-dinosawri huma maħsuba li baqgħu ħajjin mill-estinzjoni tal-massa billi kibru malajr. Dan l-avveniment wassal għall-koeżistenza ta 'dinosawri li jikbru malajr u crocodylomorphs li jikbru bil-mod fl-era ta' wara, fl-aħħar mill-aħħar stabbilixxa l-pedament għad-differenzi fit-tkabbir osservati fid-dixxendenti, l-għasafar u l-kukkudrilli moderni tagħhom.

Is-sejbiet tal-istudju jindikaw li d-differenza fir-rati tat-tkabbir bejn l-għasafar u l-kukkudrilli ġiet stabbilita kmieni fl-istorja evoluzzjonarja tal-grupp, minkejja li l-antenat komuni tagħhom kien annimal li qed jikber malajr. Din ir-riċerka tikkontribwixxi għall-fehim tagħna tal-fatturi kumplessi li jinfluwenzaw ix-xejriet tat-tkabbir u l-adattamenti evoluzzjonarji fi speċi differenti.

