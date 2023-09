Bnedmin Sewqan Telf ta 'Fergħat Multipli fis-Siġra tal-Ħajja, Studju Jsib

By

Studju ġdid iwissi dwar it-theddida tas-sitt estinzjoni tal-massa kkawżata minn attivitajiet tal-bniedem, u jiddikjara li l-bnedmin qed imexxu t-telf ta’ fergħat sħaħ tas-“Siġra tal-Ħajja.” L-istudju, ippubblikat fil-Proceedings of the National Academy of Sciences, huwa uniku minħabba li jeżamina l-estinzjoni ta 'ġeneri sħaħ aktar milli biss speċi individwali.

Ir-riċerkaturi ffukaw fuq speċi vertebrati (minbarra l-ħut) u sabu li mill-5,400 ġeneru studjati, 73 kienu estinti fl-aħħar 500 sena, bil-biċċa l-kbira tagħhom jisparixxu fl-aħħar żewġ sekli. Din ir-rata ta' estinzjoni hija ħafna ogħla minn dak li jkun mistenni abbażi ta' stimi mir-rekord tal-fossili.

Attivitajiet tal-bniedem bħall-qerda tal-ħabitat, is-sajd żejjed, u l-kaċċa huma identifikati bħala l-kawża ewlenija ta 'din il-kriżi ta' estinzjoni. It-telf ta’ ġeneru wieħed jista’ jkollu konsegwenzi kbar għal ekosistema sħiħa. Il-ko-awtur tal-istudju, Gerardo Ceballos, jenfasizza l-urġenza tas-sitwazzjoni, billi stqarr, "L-inkwiet tagħna huwa li... qed nitilfu l-affarijiet tant malajr, li għalina, dan jindika l-kollass taċ-ċiviltà."

Filwaqt li l-esperti kollha jaqblu li r-rata attwali ta 'estinzjoni hija allarmanti, jekk din tikkostitwix is-sitt estinzjoni tal-massa hija kwistjoni ta' dibattitu. Ix-xjentisti jiddefinixxu estinzjoni tal-massa bħala t-telf ta '75% tal-ispeċi fuq perjodu qasir ta' żmien. Skont Robert Cowie, bijologu fl-Università tal-Hawaii, billi juża din id-definizzjoni, is-sitt estinzjoni tal-massa għadha ma seħħitx.

Madankollu, is-sejbiet tal-istudju ta 'fergħat sħaħ tas-Siġra tal-Ħajja li qed jintilfu jenfasizzaw is-severità tas-sitwazzjoni. Dan l-istudju juri l-ħtieġa urġenti għal azzjoni biex tiġi ppreservata l-bijodiversità u jiġi protett il-futur tal-umanità.

