Bnedmin Sewqan Telf ta’ Fergħat Sħaħ tas-Siġra tal-Ħajja, Iwissi Studju Ġdid

By

Studju reċenti ppubblikat fi Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) wera li l-bnedmin qed jikkawżaw l-estinzjoni ta 'fergħat sħaħ tas-"Siġra tal-Ħajja", u qajjem tħassib dwar is-sitt estinzjoni tal-massa potenzjali. L-istudju, immexxi minn riċerkaturi fl-Università Nazzjonali Awtonoma tal-Messiku, jiffoka fuq l-estinzjoni ta 'ġeneri sħaħ, li huma klassifikazzjonijiet bejn l-ispeċi u l-familji.

B'differenza minn studji preċedenti li eżaminaw biss it-telf ta 'speċi individwali, din ir-riċerka tanalizza l-għajbien ta' ġeneri sħaħ. Huwa kontribut sinifikanti għaliex jipprovdi fehim aktar profond tar-rati attwali ta 'estinzjoni. Il-Professur Gerardo Ceballos, wieħed mill-ko-awturi tal-istudju, jenfasizza li l-kriżi tal-estinzjoni hija gravi daqs il-kriżi tat-tibdil fil-klima iżda ħafna drabi tiġi injorata.

Billi eżaminaw id-dejta mill-Unjoni Internazzjonali għall-Konservazzjoni tan-Natura (IUCN), ir-riċerkaturi sabu li 73 ġeneru ġew estinti fl-aħħar 500 sena, bil-maġġoranza tal-estinzjonijiet iseħħu fl-aħħar żewġ sekli. Dan huwa allarmanti, peress li abbażi tar-rati ta' estinzjoni preċedenti, żewġ ġeneri biss kellhom intilfu fl-istess perjodu ta' żmien.

L-istudju jattribwixxi attivitajiet tal-bniedem bħall-qerda tal-ħabitat, is-sajd żejjed, u l-kaċċa bħala l-kawżi ewlenin ta 'dawn l-estinzjonijiet. It-telf ta’ anki ġeneru wieħed jista’ jkollu konsegwenzi kbar għall-ekosistemi. Ir-riċerkaturi jemmnu li hija meħtieġa azzjoni urġenti biex tevita aktar telf u kollass taċ-ċiviltajiet.

Filwaqt li hemm kunsens fost l-esperti li r-rata attwali ta’ estinzjoni hija allarmanti, jekk tissodisfax il-kriterji għas-sitt estinzjoni tal-massa jibqa’ suġġett ta’ dibattitu. Estinzjoni tal-massa hija definita bħala t-telf ta' 75% tal-ispeċi fi żmien qasir. Madankollu, jekk ir-rati attwali ta' estinzjoni jippersistu jew jiżdiedu, x'aktarx li sseħħ estinzjoni tal-massa.

L-awturi tal-istudju jenfasizzaw il-ħtieġa li tingħata prijorità lill-protezzjoni u r-restawr tal-ħabitats naturali biex jiġu evitati estinzjonijiet ulterjuri. Huma jemmnu li għadu possibbli li jiġu salvati ħafna ġeneri jekk tittieħed azzjoni immedjata.

Sorsi: Proċedimenti tal-Akkademja Nazzjonali tax-Xjenzi (PNAS)

Definizzjonijiet:

Ġeneri: Fil-klassifikazzjoni tal-ħlejjaq ħajjin, ġeneru huwa rank bejn l-ispeċi u l-familja.

Speċi: Grupp ta’ organiżmi li għandhom karatteristiċi simili u li jistgħu jirriproduċu biex jipproduċu frieħ fertili.

Estinzjoni tal-Massa: Telf rapidu ta’ persentaġġ sinifikanti ta’ speċi f’perjodu qasir ta’ żmien, li jwassal għal bidliet ekoloġiċi u evoluzzjonarji kbar.

Siġra tal-Ħajja: Rappreżentazzjoni metaforika tar-relazzjonijiet bejn speċi differenti, li ttraċċa l-istorja evoluzzjonarja tagħhom lura għal antenat komuni.