Ix-xjentisti jiskopru l-Mekkaniżmu Kimiku tan-Nanodjamanti miksija bis-silika għall-Kompjuter Quantum u l-Bijotikkettar

Riċerkaturi minn San Jose State University (SJSU) kixfu l-mekkaniżmu ta 'twaħħil responsabbli għall-formazzjoni ta' qxur tas-silika uniformi fuq nanodjamanti. It-tim uża raġġi-X qawwija ġġenerati mis-Stanford Synchrotron Radiation Lightsource (SSRL) fil-Laboratorju Nazzjonali tal-Aċċeleratur SLAC biex jistudja n-nanomaterjali. Ir-riżultati, ippubblikati fil-ġurnal ACS Nanoscience Au, jipprovdu għarfien kruċjali dwar il-kimika involuta fil-ħolqien ta 'nanodjamanti miksija bis-silika.

In-nanodjamanti huma djamanti sintetiċi ultra-żgħar bi proprjetajiet notevoli. Minkejja d-daqs ċkejkna tagħhom, in-nanodjamanti għandhom lattices tal-karbonju perfetti, u jistgħu juru reazzjonijiet għal kampi manjetiċi, kampi elettriċi u dawl f'temperatura tal-kamra. Dawn il-karatteristiċi uniċi jagħmlu n-nanodjamanti adattati għal diversi applikazzjonijiet, inkluż quantum computing u bijotikkettar taċ-ċelloli.

Biex tittejjeb il-funzjonalità tan-nanodjamanti, ir-riċerkaturi daru biex jiksi l-partiċelli tad-djamanti bis-silika. Is-silika mhux biss tipprovdi qoxra lixxa u protettiva għan-nanodjamanti iżda tippermetti wkoll modifika tal-wiċċ. Billi żżid tikketti speċifiċi mal-kisi tas-silika, ix-xjentisti jistgħu jidderieġu n-nanodjamanti biex jimmiraw ċelloli jew postijiet speċifiċi. Dan il-kontroll fuq il-moviment tan-nanodjamanti għandu implikazzjonijiet sinifikanti għall-applikazzjonijiet fil-bijomediċina u l-bijoteknoloġija.

Għal aktar minn għaxar snin, ix-xjentisti kienu mħawda bil-mekkaniżmu wara l-formazzjoni tal-kisi tas-silika fuq in-nanodjamanti. Ir-riċerkaturi tal-SJSU skoprew li l-gruppi kimiċi tal-alkoħol fuq il-wiċċ tan-nanodjamanti għandhom rwol kruċjali biex jiffaċilitaw it-tkabbir tal-qxur tas-silika. Sabu li l-introduzzjoni ta 'idrossidu ta' l-ammonju bl-etanol matul il-proċess tal-kisi twassal għall-produzzjoni ta 'dawn il-gruppi ta' alkoħol.

Biex teżamina l-uċuħ moħbija taħt il-kisja tas-silika, ir-riċerkaturi fl-SJSU impjegaw il-faċilitajiet tar-raġġi X ta 'SSRL. Huma użaw sensor tat-tarf tat-tranżizzjoni, termometru super-sensittiv, biex jiskopri bidliet fit-temperatura u jikkonvertuhom f'enerġiji tar-raġġi-X. Permezz ta 'l-ispettroskopija ta' assorbiment tar-raġġi X (XAS), it-tim investiga l-uċuħ tan-nanodjamanti u kejjel il-ħxuna tal-kisja tas-silika fuq skala nanometru. Ir-riżultati wrew l-effettività ta 'XAS għall-istudju ta' materjali mgħaddsa bħan-nanodjamanti.

L-għarfien miksub mill-fehim tal-mekkaniżmu tat-twaħħil tan-nanodjamanti miksija bis-silika jiftaħ toroq ġodda għar-riċerkaturi. Abraham Wolcott, l-investigatur prinċipali tal-istudju, jippjana li jesplora l-użu ta 'materjali oħra, bħal ossidi tat-titanju u taż-żingu, biex jiksi n-nanodjamanti. Dawn il-kisjiet alternattivi jistgħu jespandu aktar l-applikazzjonijiet tan-nanodjamanti fis-sensing quantum u l-ittikkettar bijoloġiku.

Is-sejbiet ta 'din ir-riċerka jipprovdu għarfien siewi dwar il-kimika tal-kisi tan-nanodjamanti u joffru opportunitajiet għall-ottimizzazzjoni tal-qoxra tas-silika u l-esplorazzjoni ta' materjali oħra tal-kisi. B'fehim aħjar tal-mekkaniżmu kimiku wara n-nanodjamanti miksija bis-silika, ir-riċerkaturi jistgħu jkomplu jiftħu l-potenzjal ta 'dawn id-djamanti ċkejkna għal applikazzjonijiet ta' komputazzjoni quantum u bijotikkettar.

