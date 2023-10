By

Bl-użu ta 'intelliġenza artifiċjali, ir-riċerkaturi skoprew eluf ta' "ċrieki tal-fairy" ġodda enigmatiċi madwar id-dinja. Dawn ix-xejriet ta 'veġetazzjoni ċirkolari ilhom li jaffaxxinaw lill-esperti u jinsabu komunement fid-Deżert tan-Namib u l-outback Awstraljan. Madankollu, studju reċenti ppubblikat fi Proceedings of the National Academy of Sciences jissuġġerixxi li l-fenomenu jista 'jkun aktar mifrux milli kien maħsub qabel.

It-tim ta’ riċerka internazzjonali ħarreġ netwerk newrali bl-użu ta’ aktar minn 15,000 immaġini bis-satellita ta’ postijiet fin-Namibja u l-Awstralja, li nofshom kien fihom ċrieki tal-fairy. B'din is-sistema AI, it-tim analizza veduti bis-satellita ta 'aktar minn nofs miljun biċċa art, u sab ċrieki tal-fairy f'263 żona ta' art niexfa madwar 15-il pajjiż. Dawn it-tikek identifikati ġodda jeżistu fl-Afrika, il-Madagaskar, l-Asja tal-Punent, u l-Lbiċ tal-Awstralja, prinċipalment f'reġjuni sħan u ramlija li jirċievu bejn erba 'sa 12-il pulzier ta' xita kull sena.

Minkejja s-sejbiet estensivi, l-oriġini ta 'dawn iċ-ċrieki tal-fairy tibqa' suġġett ta 'dibattitu fost l-esperti. Xi wħud jemmnu li l-attività tat-termite taħt il-ħamrija toħloqhom, filwaqt li oħrajn jipproponu pjanti li jorganizzaw lilhom infushom bħala l-kawża. Konsegwentement, m'hemm l-ebda kunsens dwar definizzjoni definittiva għal ċrieki tal-fairy, peress li t-terminu jibqa 'fil-biċċa l-kbira tiegħu stess.

L-iskoperta ta 'dawn iċ-ċrieki tal-fairy ġodda tqajjem aktar mistoqsijiet milli tweġibiet. Il-ko-awtur Fernando Maestre jammetti li t-tim tagħhom ma jfittex kunflitt ma 'ħadd, u jirrikonoxxi l-misteru li għadu għaddej madwar l-oriġini ta' dawn il-mudelli ċirkolari. Aktar riċerka u xogħol fuq il-post huma meħtieġa biex jinkiseb fehim aktar ċar tal-formazzjoni tagħhom.

Il-ko-awtur tal-istudju, Emilio Guirado, jissuġġerixxi li l-ipoteżi differenti dwar il-formazzjoni taċ-ċirku tal-fairy jistgħu jkunu validi skont il-post jew iċ-ċirkustanza speċifiċi. Huwa possibbli li diversi fatturi, bħal termites, għandhom rwol aktar prominenti f'ċerti żoni. Madankollu, riċerka aktar komprensiva hija meħtieġa biex tipprovdi riżultati konklużivi u titfa dawl fuq il-mudelli intriganti esibiti minn dawn iċ-ċrieki tal-fairy.

Sorsi:

– Proċedimenti tal-Akkademja Nazzjonali tax-Xjenzi

– The New York Times

–CNN

– Newsweek