L-Aktar Qawwija u Mgħaġġla Radju Fqigħ Qatt Instab

By

Ix-xjentisti reċentement skoprew blast qawwija ta 'enerġija, magħrufa bħala fast radio burst (FRB), li toriġina mill-fond tal-univers. Dan it-tifqigħ partikolari mhux biss huwa l-aktar imbiegħed tat-tip tiegħu li qatt deher, iżda huwa wkoll oerhört qawwi. Ħa madwar tmien biljun sena biex it-tifqigħ jivvjaġġa lejn id-Dinja. F’inqas minn sekonda, ħarġet l-istess ammont ta’ enerġija li toħroġ ix-Xemx f’aktar minn 30 sena.

Il-fqigħ veloċi tar-radju huma fqigħ intensi ta 'enerġija li jseħħu fl-ispazju, u l-oriġini eżatta tagħhom għadha mhix magħrufa. Xi spjegazzjonijiet inkludew teknoloġija extraterrestri jew stilel newtroni. Madankollu, dan il-fqigħ li għadu kif ġie skopert jidher li ġej minn grupp żgħir ta 'galassji li jingħaqdu, li jallinjaw mat-teoriji attwali dwar is-sorsi tagħhom. L-intensità notevoli tat-tifqigħ toħloq sfida għall-fehim attwali tagħna ta 'kif huma emessi.

Il-ħila li tiskopri u tistudja l-fqigħ veloċi tar-radju għandha potenzjal kbir biex twieġeb mistoqsijiet fundamentali dwar il-kożmo. Dawn il-fqigħ jistgħu jgħinu biex jiġi ddeterminat il-piż attwali tal-univers, inkjesta mħawda li s'issa pproduċiet riżultati inkonklussivi. Ir-riċerkaturi jemmnu li l-materja nieqsa fl-univers, li tirrappreżenta aktar minn nofs dak li għandu jkun hemm, tista’ tkun qed tinħeba fl-ispazju bejn il-galassji. Billi tħoss materjal jonizzat, tifqigħ veloċi tar-radju joffru għarfien dwar l-ammont ta 'materja preżenti fir-reġjuni intergalattiċi.

L-isplużjoni reċenti kienet inizjalment osservata permezz ta 'teleskopju fil-Ġappun u sussegwentement eżaminata fid-dettall bl-użu ta' teleskopji oħra. L-Awstraljan Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP) ippermetta lix-xjentisti jidentifikaw is-sors tat-tifqigħ. Investigazzjoni ulterjuri bl-użu tat-Teleskopju Kbir Ħafna (VLT) tal-Osservatorju Ewropew tan-Nofsinhar (ESO) fiċ-Ċili wriet li l-galaxie sors hija eqdem u aktar 'il bogħod minn kwalunkwe sors ieħor tal-FRB skopert sa llum, li x'aktarx jinsab fi ħdan grupp żgħir ta' galassji li jingħaqdu.

Din l-iskoperta innovattiva hija dokumentata fid-dokument bit-titlu "Fqigħ tar-radju luminous fast that sondas the Universe at redshift 1," ippubblikat fil-ġurnal Science.

Sorsi: Xjenza, Swinburne University of Technology