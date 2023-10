Żvilupp ta' Mudell biex Tbassar l-Attivazzjoni tar-Riċetturi tal-Estroġenu fis-Siġilli Baikal minn Kontaminanti Ambjentali

By

Riċerkaturi fiċ-Ċentru għall-Istudji Ambjentali tal-Baħar (CMES) fl-Università ta 'Ehime żviluppaw mudell li jista' jbassar l-abbiltà ta 'inkwinanti ambjentali li jattivaw riċetturi tal-estroġenu fis-siġilli Baikal. Dan l-istudju uża kemm esperimenti in vitro kif ukoll simulazzjonijiet ibbażati fuq il-kompjuter biex jevalwaw il-potenzjal ta 'attivazzjoni ta' bisphenols (BPs) u hydroxylated polychlorinated biphenyls (OH-PCBs) fuq is-sottotipi tar-riċettur tal-estroġenu α (bsERα) u β (bsERβ).

L-esperimenti in vitro wrew li l-biċċa l-kbira tal-BPs u l-OH-PCBs urew attività bħal estroġenu kontra ż-żewġ sottotipi bsER. Fost il-BPs ittestjati, bisphenol AF wera l-aktar attività b'saħħitha li tixbah l-estroġenu. Bl-istess mod, 4′-OH-CB50 u 4′-OH-CB30 wrew l-aktar attività b'saħħitha fost l-OH-PCBs ittestjati kontra bsERα u bsERβ, rispettivament.

Biex tinvestiga aktar kif dawn il-kontaminanti ambjentali jorbtu mal-bsER, saru simulazzjonijiet ta' docking tal-kompjuter. Ibbażat fuq ir-riżultati ta 'dawn is-simulazzjonijiet u l-proprjetajiet strutturali tal-kontaminanti, ġew żviluppati mudelli kwantitattivi ta' relazzjoni struttura-attività (QSAR) għaż-żewġ sottotipi bsER. Dawn il-mudelli bassru b'mod preċiż il-potenzjal ta 'attivazzjoni ta' kull kontaminant ambjentali fl-esperimenti in vitro, billi jiddistingwu bejn komposti li jattivaw u dawk li ma jattivawx kemm għal bsERα kif ukoll bsERβ. Ir-riċerkaturi identifikaw ukoll fatturi importanti li jinfluwenzaw il-potenzjal ta 'attivazzjoni tal-kontaminanti.

Barra minn hekk, ir-riċerkaturi bnew b'suċċess mudell QSAR li jbassar il-potenzjal ta 'attivazzjoni tar-riċetturi tal-estroġenu tal-ġrieden (ERs) bl-użu tal-istess metodu. Dan juri l-applikabbiltà ta' dan l-approċċ ta' mudellar fuq speċi differenti.

L-iżvilupp ta 'dan il-mudell huwa pass sinifikanti fil-fehim u t-tbassir tal-effetti tal-kontaminanti ambjentali fuq is-sistema endokrinali tas-siġilli Baikal. Tipprovdi għodda siewja għall-valutazzjoni tar-riskji potenzjali ta’ dawn is-sustanzi li jniġġsu u tinforma lill-isforzi ta’ konservazzjoni għal din l-ispeċi vulnerabbli.

Sors: Hoa Thanh Nguyen et al, "Simulazzjonijiet in silico u deskritturi molekulari biex ibassru l-potenzi ta 'transattivazzjoni in vitro ta' riċetturi tal-estroġenu tas-siġill Baikal minn kontaminanti ambjentali", Ekotossikoloġija u Sigurtà Ambjentali (2023).