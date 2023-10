L-Impatt tal-Vetturi Spazjali fuq il-Kompożizzjoni Atmosferika tad-Dinja

By

Studju reċenti ppubblikat fil-Proceedings of the National Academy of Sciences wera li s-satelliti u l-vetturi spazjali qed jikkontaminaw l-atmosfera tad-Dinja b’ammonti kbar ta’ metalli. Dan it-tniġġis qed iseħħ fl-istratosfera, reġjun li fih konċentrazzjoni kbira ta’ ożonu.

It-tim ta’ riċerka, immexxi minn Dan Cziczo mill-Università ta’ Purdue, ġabar dejta billi tajjar ajruplani f’altitudni ta’ kważi 12-il mil. Dan ippermettahom jaqbdu kejl preċiż mingħajr ebda kontaminazzjoni mid-dħaħen tal-inġenji tal-ajru. L-istudju skopra li metalli bħall-litju, ir-ram, l-aluminju u ċ-ċomb, li jinsabu komunement fil-vetturi spazjali, qabżu l-livelli ta 'trab kożmiku li jseħħ b'mod naturali.

Barra minn hekk, it-tim sab li kważi 10 fil-mija tal-partiċelli tal-aċidu sulfuriku, li huma essenzjali għall-protezzjoni tas-saff tal-ożonu, kienu kkontaminati b'fdalijiet vaporizzati minn vetturi spazjali. Il-preżenza ta 'elementi uniċi bħal nijobju tindika l-użu ta' tarki tas-sħana fir-rokits. Din l-evidenza tindika t-tniġġis li ġej minn vetturi spazjali aktar milli meteoriti, li baqgħu ma nbidlux għal sekli sħaħ.

L-impatt ambjentali ta’ dan it-tniġġis għadu mhux mifhum bis-sħiħ. Madankollu, minħabba ż-żieda proġettata fin-numru ta 'satelliti fl-orbita, is-sitwazzjoni tista' tmur għall-agħar. Huwa stmat li se jkun hemm 50,000 satellita addizzjonali sal-2030, b'kumpaniji bħal SpaceX u Amazon imexxu t-triq. Dan it-tkabbir mgħaġġel fl-industrija spazjali jfisser li sa 50 fil-mija tal-partiċelli tal-ajrusol fl-istratosfera jista 'eventwalment ikun fihom metalli minn vetturi spazjali li jerġgħu jidħlu.

Dawn is-sejbiet iqajmu tħassib dwar il-konsegwenzi ambjentali tal-espansjoni tal-industrija spazjali. L-akkumulazzjoni ta 'debris spazjali u r-rilaxx ta' materjali magħmula mill-bniedem fl-istratosfera jeħtieġu aktar investigazzjoni. Hekk kif inkomplu niddependu ħafna fuq is-satelliti u l-vetturi spazjali, isir kruċjali li niżviluppaw prattiki sostenibbli li jimminimizzaw l-impatt negattiv fuq l-atmosfera tagħna.

Sors: Proċedimenti tal-Akkademja Nazzjonali tax-Xjenzi