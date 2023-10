Ix-xjentisti jaqbdu l-protoni fl-Att ta 'Dissoċjazzjoni bl-użu ta' Ultrafast Electron Camera

Riċerkaturi fil-Laboratorju Nazzjonali Aċċeleratur SLAC tad-Dipartiment tal-Enerġija u l-Università ta 'Stanford użaw b'suċċess diffrazzjoni tal-elettroni ultrafast (UED) biex josservaw il-moviment tal-atomi tal-idroġenu fi ħdan il-molekuli tal-ammonja. Is-sejbiet tat-tim, ippubblikati f'Ittri ta' Reviżjoni Fiżika, juru l-potenzjal tal-UED fit-traċċar tal-atomi tal-idroġenu u t-trasferimenti tal-protoni.

It-trasferimenti tal-protoni huma fundamentali għal ħafna reazzjonijiet kimiċi u bijoloġiċi, bħall-katalisi tal-enżimi u l-pompi tal-protoni fiċ-ċelloli. Il-fehim tal-bidliet strutturali waqt it-trasferimenti tal-protoni huwa kruċjali iżda ta 'sfida minħabba n-natura mgħaġġla tagħhom, li jseħħu f'femtosekondi. Il-metodi attwali, bħall-isparar tar-raġġi-X fuq il-molekuli, għandhom limitazzjonijiet peress li r-raġġi-X jinteraġixxu ma 'elettroni u mhux nuklei atomiċi.

Biex jegħlbu dawn il-limitazzjonijiet, ir-riċerkaturi użaw il-MeV-UED ta 'SLAC, kamera ta' diffrazzjoni ta 'elettroni ultraveloċi. It-tim iddissoċja waħda mill-idroġenu-nitroġenu bonds fl-ammonja bl-użu ta 'dawl ultravjola, imbagħad dirett raġġ ta' elettroni permezz tal-molekula biex jaqbad elettroni diffratted. Dan ippermettahom josservaw is-separazzjoni tal-atomu tal-idroġenu min-nukleu tan-nitroġenu u l-bidliet strutturali li jirriżultaw fil-molekula.

Li jkollok aċċess għad-dejta kemm fuq l-elettroni kif ukoll fuq in-nuklei fl-istess esperiment jirriżulta estremament siewja. Billi jiddeterminaw liema komponent jibda d-dissoċjazzjoni tal-atomu, ir-riċerkaturi jistgħu jiksbu għarfien dwar il-proċess ta 'reazzjonijiet ta' dissoċjazzjoni.

Il-kapaċità li jintraċċaw il-protoni fl-att ta 'dissoċjazzjoni għandha implikazzjonijiet importanti għall-fehim tal-mekkaniżmi ta' trasferiment tal-protoni fil-kimika u l-bijoloġija. Metodi tradizzjonali bħall-kristallografija tar-raġġi-X u l-mikroskopija krijo-elettroni jissieltu biex jikxfu l-protoni, u jagħmlu l-UED approċċ promettenti.

F'esperimenti futuri, ir-riċerkaturi jippjanaw li jużaw ir-raġġi X fil-laser tar-raġġi X ta 'SLAC, is-Sors tad-Dawl Koerenti Linac (LCLS), biex iqabblu r-riżultati. Huma jimmiraw ukoll li jtejbu l-intensità tar-raġġ tal-elettroni u jtejbu r-riżoluzzjoni tal-ħin biex isolvu passi individwali tad-dissoċjazzjoni tal-protoni.

Din ir-riċerka tiftaħ possibbiltajiet ġodda għall-istudju tat-trasferimenti tal-idroġenu u biex jinkixfu l-misteri wara reazzjonijiet kimiċi ewlenin f'diversi proċessi bijoloġiċi.

Sors: SLAC National Accelerator Laboratory

Referenza:

Elio G. Champenois et al, Femtosecond Electronic and Hydrogen Structural Dynamics in Ammonja Imaged with Ultrafast Electron Diffraction, Physical Review Letters (2023). DOI: 10.1103/PhysRevLett.131.143001