Għadajjar Magħmulin mill-Bniedem Jistgħu Jkunu Emetturi Netti ta' Gassijiet Serra, Studji Sib

Riċerka ġdida mwettqa mill-Università ta’ Cornell turi li l-għadajjar magħmulin mill-bniedem għandhom impatt sinifikanti fuq l-emissjonijiet tal-gassijiet serra. Żewġ studji relatati mwettqa minn riċerkaturi minn Cornell jibdew jikkwantifikaw l-effetti kemm ta 'għadajjar magħmulin mill-bniedem kif ukoll naturali fuq il-baġit globali tal-gassijiet serra, li jipprovdu għarfien siewi dwar suġġett li mhux mifhum tajjeb.

L-istudji sabu li meta l-emissjonijiet u l-ħażna tal-karbonju ta’ għadajjar magħmulin mill-bniedem huma miżjuda, l-għadajjar jistgħu jkunu emittenti netti ta’ gassijiet serra. Stimi preċedenti jissuġġerixxu li l-għadajjar, li huma definiti bħala korpi tal-ilma 5 ettari jew inqas, jistgħu jikkontribwixxu 5% tal-emissjonijiet globali tal-metanu. Madankollu, mingħajr kejl preċiż f'ħafna għadajjar, dan il-perċentwal jista' jvarja minn nofs sa darbtejn l-ammont stmat. Barra minn hekk, hemm stimi limitati tar-rati tad-dfin tal-karbonju fl-għadajjar.

Studju wieħed imwettaq mir-riċerkaturi ffoka fuq l-ammont ta 'karbonju sekwestrat fi 22 għadajjar magħżula speċifikament. Ir-riċerkaturi eżaminaw attivitajiet ta 'ġestjoni tal-passat u kejlu l-ħxuna tas-sediment u l-kontenut tal-karbonju fl-għadajjar. Huma sabu li r-rati tad-dfin tal-karbonju fl-għadajjar kienu influwenzati minn fatturi bħal pjanti akkwatiċi, ħut, u livelli ta 'nutrijenti. L-istudju żvela wkoll li kemm l-għadajjar naturali kif ukoll dawk magħmulin mill-bniedem sekwestraw globalment ammont sinifikanti ta 'karbonju, li jindika li s-sekwestru tal-karbonju fl-għadajjar huwa sottovalutat.

It-tieni studju esplora l-emissjonijiet staġjonali ta 'gassijiet serra minn Cornell Experimental Ponds speċifiċi. Il-metanu, gass serra qawwi, kien jammonta għall-maġġoranza tal-gassijiet emessi. L-istudju enfasizza wkoll l-importanza ta' teħid ta' kampjuni frekwenti biex jitqiesu b'mod preċiż l-emissjonijiet tal-gassijiet serra mill-għadajjar.

B'mod ġenerali, dawn l-istudji jissuġġerixxu li l-għadajjar għandhom rwol fl-emissjonijiet tal-gassijiet serra u l-ħażna tal-karbonju. Filwaqt li l-għadajjar jistgħu attwalment ikunu emittenti netti ta’ gassijiet serra minħabba r-rilaxx tal-metan, hemm potenzjal għalihom li jsiru sinkijiet netti billi jnaqqsu l-emissjonijiet tal-metan. Is-sejbiet jipproponu wkoll l-użu ta 'bubblers jew ċirkolaturi taħt l-ilma biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-metanu fl-għadajjar.

Aktar riċerka u fehim tar-rwol tal-għadajjar fl-emissjonijiet tal-gassijiet serra huma kruċjali għal mudellar u tbassir tal-klima preċiżi.

Sorsi:

– Meredith A. Holgerson et al, High rates of carbon burial linked to autochthonous production in artificial ponds, Limnology and Oceanography Letters (2023). DOI: 10.1002/lol2.10351

– Nicholas E. Ray et al, Varjabilità Intra-Staġjonali Għolja fl-Emissjonijiet ta' Gassijiet Serra minn Għadajjar Kostruwiti Temperati, Ittri ta' Riċerka Ġeofiżika (2023). DOI: 10.1029/2023GL104235

(Sors: Cornell)