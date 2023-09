Probing Rari Hot Plasma Flows fl-Atmosfera ta 'Fuq

By

Ħdejn l-arbli tad-Dinja, l-aurorae huma vista komuni, li juru wirjiet ta 'dawl ikkulurit fl-atmosfera ta' fuq ikkawżati mill-interazzjoni bejn ir-riħ solari u l-manjetosfera tal-pjaneta. Madankollu, eqreb lejn l-ekwatur, jista 'jseħħ fenomenu atmosferiku differenti: drifts tal-joni subauroral (SAID).

L-avvenimenti SAID jinvolvu l-fluss rapidu, lejn il-punent ta 'plażma sħuna permezz tal-jonosfera. Dawn l-avvenimenti ġew assoċjati ma 'strutturi viżibbli fis-sema, bħal arki ħomor aurorali stabbli (SAR) u titjib qawwi tal-veloċità tal-emissjoni termali (STEVE). Tipikament, l-avvenimenti SAID iseħħu bejn dusk u nofs il-lejl, iżda kien hemm każijiet ta 'flussi SAID skoperti wara nofs il-lejl.

Fi studju reċenti ppubblikat fil-Ġurnal tar-Riċerka Ġeofiżika: Fiżika Spazjali, ir-riċerkaturi ffukaw fuq 15-il avveniment SAID ta’ wara nofsillejl misjuba qrib l-Amerika t’Isfel fl-2013. Billi analizzaw dejta minn sorsi varji, inklużi programmi bis-satellita u miżuri ta’ attività awrorali, investigaw il-karatteristiċi u formazzjoni ta’ dawn l-avvenimenti rari.

Ir-riċerkaturi sabu li l-avvenimenti SAID ta 'wara nofs il-lejl, simili għal avvenimenti ta' premidnight, huma riżultat tal-interazzjoni kumplessa bejn il-kundizzjonijiet jonosferiċi u d-dinamika ġeomanjetika. L-interazzjoni tinkludi l-formazzjoni ta 'kampi elettriċi u interazzjonijiet tal-mewġ-partiċelli, li jaġixxu bħala sorsi ta' sħana lokalizzati.

Dawn is-sejbiet itejbu l-fehim tad-dinamika tal-plażma ta 'l-atmosfera ta' fuq u l-potenzjal tagħhom li jfixklu s-sinjali tar-radar għat-traċċar bis-satellita u applikazzjonijiet kritiċi oħra. Aktar riċerka f'dan il-qasam tista' tipprovdi għarfien siewi dwar kif l-avvenimenti SAID u l-fenomeni assoċjati tagħhom jistgħu jkollhom impatt fuq l-atmosfera tad-Dinja.

Sors: Ildiko Horvath et al, Antisunward Streaming Westward Sub‐Auroral Ion Drifts (SAID) Żviluppati fis-Settur tal-Ħin Lokali Manjetiku ta' Postmidnight (1–4) Matul l-2013, Ġurnal ta 'Riċerka Ġeofiżika: Fiżika Spazjali (2023). DOI: 10.1029/2023JA031677