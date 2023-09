L-iskoperta tal-galassji taċ-ċirku Polari jitfa 'Dawl fuq Strutturi Galattiċi

By

Il-galassji jiġu f’diversi forom, u l-fehim tagħna dwarhom evolva hekk kif nespandu l-osservazzjonijiet tagħna lil hinn mill-ispettru viżwali. Polar ring galaxies (PRGs) huma tip uniku ta 'galaxie kkaratterizzat minn ċirku ta' barra ta 'gass u stilel li huwa mejjel perpendikulari mal-pjan galattiku. Dawn iċ-ċrieki, ħafna drabi magħmulin primarjament minn gass idroġenu diffuż, huma tipikament viżibbli biss f'tul ta 'mewġ tar-radju.

Għalkemm il-galassji taċ-ċirku polari ġew skoperti għall-ewwel darba fl-1978, il-proċess tal-formazzjoni ta 'dawn l-istrutturi galattiċi jibqa' misteru. Teorija waħda tissuġġerixxi li ċ-ċrieki huma riżultat ta 'ħabtiet galattiċi, fejn il-gass ta' l-idroġenu minn galassji li jaħbtu jitneħħa f'allinjament polari. Konsegwentement, kien maħsub li l-galassji taċ-ċirku polari kienu rari. Madankollu, stħarriġ riċenti tal-galassji li sar bħala parti mill-proġett WALLABY jindika li PRGs jistgħu jkunu aktar komuni milli kien maħsub qabel.

Il-proġett WALLABY, li jirrappreżenta Widefield ASKAP L-band Legacy All-sky Blind surveY, għandu l-għan li joħloq mappa b'riżoluzzjoni għolja ta 'idroġenu newtrali fis-sema tal-Emisfera tan-Nofsinhar. Bl-immappjar tal-gass intergalactic u l-idroġenu madwar il-galaxies, l-istħarriġ jipprovdi għarfien siewi dwar l-istrutturi ta 'dawn l-oġġetti kożmiċi. Fl-istadju inizjali ta 'l-istħarriġ, madwar 600 galaxie ġew immappjati, u ġew identifikati żewġ galassji ċirku polari.

Ibbażat fuq dawn is-sejbiet, huwa stmat li 1% sa 3% tal-galaxies mistħarrġa f'WALLABY se juru strutturi ta 'ċirku polari. Mat-tlestija tal-istħarriġ, huwa possibbli li jiġu skoperti mijiet ta 'galassji ċrieki polari, li jżidu b'mod sinifikanti l-għarfien tagħna ta' dawn il-formazzjonijiet galattiċi enigmatiċi. Barra minn hekk, l-abbundanza ta’ data miġbura permezz ta’ dan il-proġett se toffri lill-astronomi fehim aktar profond ta’ kif jiffurmaw u jevolvu dawn il-galassji partikolari. Jista 'wkoll jipprovdi għarfien siewi dwar l-interazzjoni bejn il-materja skura u l-galassji.

B'mod ġenerali, l-iskoperta tal-galassji taċ-ċirku polari u l-proġett WALLABY li għaddej bħalissa joffru triq promettenti għall-esplorazzjoni tal-istrutturi moħbija fi ħdan il-galassji u biex jiġu żvelati l-misteri tal-univers.

Definizzjonijiet:

– Polar ring galaxies (PRGs): Galassji spirali jew ellittiċi b'ċirku ta' barra ta' gass u stilel imdawwar bejn wieħed u ieħor perpendikolari mal-pjan galattiku.

– WALLABY: Widefield ASKAP L-band Legacy All-sky Blind surveY, proġett immirat lejn il-ħolqien ta' mappa b'riżoluzzjoni għolja ta' idroġenu newtrali fis-sema tal-Emisferu tan-Nofsinhar.

Sorsi:

– Deg, N., et al. "Stħarriġ pilota WALLABY: il-galassji taċ-ċirku polari potenzjali NGC 4632 u NGC 6156." Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 525.3 (2023): 4663-4684.