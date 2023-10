NASA se Tniedi Sistema ta' Komunikazzjoni bil-Laser għall-Istazzjon Spazjali Internazzjonali

By

In-NASA qed tħejji biex tibgħat sistema ta’ komunikazzjoni bil-laser lill-Istazzjon Spazjali Internazzjonali (ISS) ix-xahar id-dieħel. Is-sistema, magħrufa bħala ILLUMA-T, se tkun installata fuq il-modulu estern tal-ISS. L-iskop tiegħu huwa li juri komunikazzjonijiet bil-lejżer b'rata ta 'dejta għolja mill-istazzjon spazjali għad-Dimostrazzjoni tar-Relay tal-Komunikazzjoni bil-Lażer (LCRD) tan-NASA, li mbagħad tittrasmetti d-dejta lura lejn id-Dinja.

L-LCRD, imnedija fl-2021, bħalissa qed tibgħat dejta lid-Dinja minn orbita ġeosinkronika b'rata ta '1.2 Gbps. Bħala satellita relay, LCRD jippermetti lill-missjonijiet spazjali jibagħtu d-dejta tagħhom fuq links tal-laser għar-relay, li mbagħad jittrasmettiha lill-istazzjonijiet tal-art fid-Dinja. Il-kombinazzjoni ta 'ILLUMA-T u LCRD se tistabbilixxi l-ewwel sistema ta' relay ta 'komunikazzjoni bil-lejżer bidirezzjonali tan-NASA.

Il-vantaġġ tas-sistemi tal-lejżer fuq il-metodi ta 'komunikazzjoni tradizzjonali huwa li joffru rati ta' data ogħla filwaqt li jkunu eħfef u jeħtieġu inqas enerġija. Dan huwa partikolarment vantaġġuż meta tiddisinja vetturi spazjali.

It-tagħbija ILLUMA-T qed tiġi ġestita miċ-Ċentru tat-Titjira Spazjali Goddard tan-NASA, b'kollaborazzjoni ma' Johnson Space Center u l-Massachusetts Institute of Technology Lincoln Laboratory for Space Communications and Navigation (SCaN). It-tnedija tas-sistema ta 'komunikazzjoni bil-lejżer hija skedata għall-5 ta' Novembru, abbord il-vettura spazjali SpaceX Dragon miċ-Ċentru Spazjali Kennedy tan-NASA fi Florida.

Minbarra ILLUMA-T, il-vettura spazjali Dragon se ġġorr ukoll esperimenti, hardware, u provvisti oħra għall-ekwipaġġ tal-Expedition 70. Esperiment wieħed bħal dan huwa l-Esperiment tal-Mewġ Atmosferiku (AWE), li se jkejjel il-karatteristiċi u l-moviment tal-mewġ tal-gravità atmosferika. AWE għandha l-għan li ttejjeb il-fehim tagħna tal-atmosfera, it-temp, il-klima tad-Dinja, u tiżviluppa strateġiji biex itaffu l-effetti tat-temp spazjali.

Sors: NASA