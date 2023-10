Is-16-il Simpożju Annwali tal-Esplorazzjoni Spazjali von Braun tan-NASA biex jiffoka fuq l-Avvanz tax-Xjenza u l-Esplorazzjoni Spazjali

By

In-NASA qed tistieden lir-rappreżentanti tal-midja biex jattendu s-16-il Simpożju Annwali ta’ Esplorazzjoni Spazjali von Braun, li se jsir mill-Erbgħa sal-Ġimgħa, 25-27 ta’ Ottubru, fl-Università ta’ Alabama f’Huntsville. It-tema ta’ din is-sena hija “Advancing Space: From LEO to Lunar and Beyond,” u s-simpożju se jinkludi kelliema mill-gvern, l-industrija, u l-akkademja li se jiddiskutu l-aħħar żviluppi, opportunitajiet futuri, u sfidi fix-xjenza u l-esplorazzjoni spazjali.

Fost il-parteċipanti tan-NASA, l-Amministratur Bill Nelson se jipprovdi rimarki waqt l-ikla tal-premjijiet f’Ottubru 25. L-ikla se tinkludi wkoll diskussjoni dwar is-sistemi tal-inżul tal-bniedem. Midja interessata li titkellem mal-Amministratur Nelson tista' tikkuntattja lil Jackie McGuinness fuq [email protected]. Membri tal-midja interessati li jattendu s-simpożju għandhom jikkuntattjaw lid-Direttur Eżekuttiv tas-Soċjetà Astronawtika Amerikana Jim Way fuq [email protected] jew 703-866-0021 għall-kredenzjali.

L-avveniment se jibda b’rimarki tal-ftuħ minn Joseph Pelfrey, aġent direttur taċ-Ċentru tat-Titjira Spazjali Marshall tan-NASA, li se jimmodera wkoll panel ta’ Artemis nhar l-Erbgħa filgħodu. Kelliema oħra miċ-Ċentru tat-Titjira Spazjali Marshall jinkludu Shane Canerday, inġinier aerospazjali; John Honeycutt, maniġer tal-Programm ta’ Sistemi ta’ Tnedija fl-Ispazju; Dayna Ise, deputat maniġer tal-Uffiċċju tax-Xjenza u t-Teknoloġija; Mallory James, inġinier aerospazjali; Mary Beth Koelbl, direttur tad-Direttorat tal-Inġinerija; Jason Turpin, mexxej tekniku anzjan tal-Propulsjoni; u Lisa Watson-Morgan, maniġer tal-Programm tas-Sistema tal-Inżul tal-Bniedem.

Għal aktar informazzjoni dwar is-simpożju u l-programm sħiħ, jekk jogħġbok żur astronautical.org/events/vbs.

Sorsi: NASA PR Newswire